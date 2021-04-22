Экономика

Банк «Открытие» стал генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Экономика 22.04.2021 20:51
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22.04.2021 20:51


II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в столице Алтайского края Барнауле с 20 по 23 мая. Планируется, что состязания посетят около 20 000 гостей. Ожидается участие более 400 спортсменов из 50 стран мира. Банк «Открытие» является генеральным партнером самого крупного международного спортивного соревнования в истории Алтайского края, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Барнаульский этап Кубка мира объявлен финальным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду в Токио, которая запланирована на июль-август 2021 года. Ведущие байдарочники и каноисты планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира.
Барнаул получил право на проведение этапа Кубка мира по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) победив пять конкурентов.
Ожидается, что эпидемическая ситуация в Алтайском крае не помешает провести соревнования со зрителями при заполнении трибун минимум на 75%. Продажа билетов уже началась.
Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие»: «Здоровый дух спортивной конкуренции и олимпийские принципы честной борьбы близки банку «Открытие». Мы заинтересованы в развитии спортивных проектов по всей стране. «Открытие» - стратегический партнёр ФК «Спартак - Москва», генеральный партнёр Югорского лыжного марафона. Поддержка этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который впервые пройдёт в Барнауле - решение, делающее большой спорт доступнее для россиян. Алтайский край имеет большое значение для банка «Открытие», мы ценим наше сотрудничество и рады помочь жителям и гостям Барнаула стать частью этого большого спортивного праздника, получить удовольствие от борьбы лучших гребцов планеты за путёвки на Олимпиаду».

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