Инфляция «съела» подросшие пенсии жителей Волгоградской области

Общество 22.04.2021 20:48
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22.04.2021 20:48
В Волгоградстате обновили данные о численности пенсионеров и среднем размере пенсий. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, так, на 1 марта 2021 года на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области состояло 737,5 тыс. человек. При этом на 1 января 2021 года, по данным ведомства, в регионе числились 743,1 тысячи пенсионеров.
Средний размер назначенных ежемесячных пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 786 рублей (на 5,6%) и по состоянию на 1 марта 2021 года составил 14901 рубль. Однако реальное изменение средних назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию – прим. ред. ИА «Высота 102») на 1 марта 2021 года к соответствующему периоду прошлого года составило 99,9%. То есть снижение составило 0,1%.
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