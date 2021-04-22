Инфляция «съела» подросшие пенсии жителей Волгоградской области





В Волгоградстате обновили данные о численности пенсионеров и среднем размере пенсий. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, так, на 1 марта 2021 года на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области состояло 737,5 тыс. человек. При этом на 1 января 2021 года, по данным ведомства, в регионе числились 743,1 тысячи пенсионеров.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 786 рублей (на 5,6%) и по состоянию на 1 марта 2021 года составил 14901 рубль. Однако реальное изменение средних назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию – прим. ред. ИА «Высота 102») на 1 марта 2021 года к соответствующему периоду прошлого года составило 99,9%. То есть снижение составило 0,1%.



