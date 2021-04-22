Расследования

Строитель смертельного фонтана идет под суд в Волгоградской области

Расследования 22.04.2021 14:43
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22.04.2021 14:43


Перед судом в Волгоградской области предстанет исполнитель работ по строительству фонтана в парке станицы Березовская Даниловского района, в котором от удара тока погибла 9-летняя девочка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, фигурант уголовного дела по договору подряда осуществлял строительство фонтана в парке станицы. Для подачи воды обвиняемый установил дренажный насос для откачки сточных вод, категорически не предназначенный для использования в фонтане. Также при строительстве фонтана им не было установлено устройство защитного отключения, а также допущены иные конструктивные нарушения.
В результате 5 июля 2020 года 9-летняя девочка, пытаясь достать улетевшую панаму, поставила ноги в чашу фонтана, от чего получила удар электрическим током и скончалась на месте происшествия. 8-летняя девочка, стремясь помочь подруге, получила удар током, но осталась жива.
Согласно материалам уголовного дела утечка электрического тока и короткое замыкание произошли в результате неисправности погружного дренажного насоса.
Вину мужчина признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось Котовским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.
Отметим, что по этому уголовному делу проходит также глава Березовского сельского поселения Даниловского района. Его обвиняют в халатности при приемке работ ненадлежащего качества (ч.2 ст.293 УК РФ). Это уголовное дело уже находится на рассмотрении в суде.

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