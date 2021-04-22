Перспективы рынка нержавеющей стали обсудят на международной конференции в Волгограде

Экономика 22.04.2021 15:43
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22.04.2021 15:43
Сегодня в Волгограде начала работу 7-я международная конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок», в которой принимают участие более 90 представителей металлургических и металлотрейдерских компаний и потребителей нержавеющей стали. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организатора конференции, участники мероприятия обсудят текущее положение и перспективы рынка нержавеющего металлопроката в рамках трех сессий и заключительного круглого стола.
Конференция пройдет на протяжении двух дней. 22 апреля металлурги и металлотрейдеры озвучат свои доклады и обменяются мнениями о текущей конъюнктуре рынка. На следующий день участников приглашают на экскурсию по цехам завода «Красный Октябрь», при поддержке которого проводится конференция. Напомним, волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей нержавеющего сортового и листового проката, доля предприятия на российском рынке составляет 39 процентов.
Завершит международную конференцию большая прогулка по Мамаеву кургану и знакомство металлургов с волгоградскими достопримечательностями.
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