Перспективы рынка нержавеющей стали обсудят на международной конференции в Волгограде





Сегодня в Волгограде начала работу 7-я международная конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок», в которой принимают участие более 90 представителей металлургических и металлотрейдерских компаний и потребителей нержавеющей стали. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организатора конференции, участники мероприятия обсудят текущее положение и перспективы рынка нержавеющего металлопроката в рамках трех сессий и заключительного круглого стола.

Конференция пройдет на протяжении двух дней. 22 апреля металлурги и металлотрейдеры озвучат свои доклады и обменяются мнениями о текущей конъюнктуре рынка. На следующий день участников приглашают на экскурсию по цехам завода «Красный Октябрь», при поддержке которого проводится конференция. Напомним, волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей нержавеющего сортового и листового проката, доля предприятия на российском рынке составляет 39 процентов.

Завершит международную конференцию большая прогулка по Мамаеву кургану и знакомство металлургов с волгоградскими достопримечательностями.