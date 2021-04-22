Экология 22.04.2021 12:12
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22.04.2021 12:12
Спасанием озера в Волго-Ахтубинской пойме от губительного воздействия паводка займется акционерное общество из Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала государственных закупок, финансовая группа «Эверест» стала единственным участником аукциона, объявленного ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства». Торги признаны несостоявшимися, поэтому контракт с организацией заключается по максимальной цене – 957 тысяч рублей.
«Эверест», который специализируется на строительстве зданий, имеет богатый опыт освоения госзаказов. Как следует из открытых источников, коммерческая структура являлась подрядчиком «Мосводоканала», «Мосэкнерго», ГКУ «Инвестстрой республики Крым», столичного департамента строительства и других ведомств.
Напомним, возведение временного ограждения на озере два Брата понадобилось из-за сорванных криминально известной фирмой «ГринЛайт» госконтракта по расчистке водного объекта. Один из субподрядчиков компании еще в феврале начал бить тревогу, призывая чиновников подумать о приближающемся паводке. Поскольку руководство генподрядчика находится под арестом, а реальным исполнителям работ по рекреации ериков и озер в пойме не платят деньги, целый ряд водных объектов теоретически мог оказаться под угрозой затопления. Два Брата находится неподалеку от турбаз, которые также могут пострадать. Во время расчистки озера строители разобрали затвор, который препятствовал прохождению воды из Волги, и не успели собрать его обратно. Для того, чтобы не допустить ЧП власти были вынуждены выделить дополнительные бюджетные деньги на «выполнение работ по предотвращению негативного воздействия паводковых вод на незавершенном объекте». Длина оградительного вала должна составить почти 78 метров, ширина – 22 метра, высота – 3,5. Верхний откос ограждения необходимо укрепить, в том числе железобетонными плитами.
В настоящее время «Дирекция водохозяйственного строительства» расторгла в одностороннем порядке договоры с ООО «ГринЛайт» на экологическую реабилитацию 17 ериков и озер. Заказчик пытается добиться через суд включения компании в список недобросовестных поставщиков.
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