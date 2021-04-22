



В Волгограде открываются двери школ для родителей, желающих проконтролировать качество школьного питания. Присоединиться к контролю, как сообщает ИА "Высота 102", можно уже сейчас.





“Многие родители и в личку пишут, и в чатах обсуждают, что все невкусно, - рассказала председатель Совета многодетных родителей Дзержинского района Людмила Кушманова во время проверки питания в Гимназии №11. - Чтобы снять этот негатив, посмотреть как на самом деле обстоят дела, и возобновлена эта деятельность”.





Самыми активными оказались родители Дзержинского района. Они уже побывали в ряде городских школ. Претензии к питанию, как правило, везде идентичны: еда холодная; меню плохое (состоит из блюд, которые дети не едят) да и вообще, повара готовят не вкусно.

Как правило, пояснения по многим пунктам родители получают уже при первом посещении школьной столовой. Они видят за сколько минут до звонка повара накрывают столы (по регламенту за 10 минут до начала перемены на столах появляются хлеб и напитки, а затем, перед звонком, горячие блюда).





Оценивают внешний вид поваров и кухонных работников, чистоту обеденного зала и то, как в школе организован сам процесс кормления, например, успевают ли дети вымыть руки перед тем, как сесть за стол. Могут задать вопрос организаторам питания из разряда, почему вы готовите рыбные котлеты, ведь дети их не любят? (рыбные котлеты, так же как и любое другое блюдо из школьного меню утверждается Роспотребнадзором и оператор обязан готовить именно его, - прим. ред.). Могут поинтересоваться у ребят, что из школьного рациона им нравится больше всего, а что неизменно уходит в отходы. Самое главное мамы и папы могут лично оценить вкус школьных деликатесов!

“Мне сегодня очень понравилось. Мы сегодня сняли пробы со всего, что кушали дети - замечательные тефтели, все приготовлено очень вкусно, - прокомментировала Людмила Кушманова по итогам родительской инспекции в Гимназии №11. - Но то, что дети у нас не едят гречку - так это из семей. В моей семье тоже не все эту гречку едят. Тем не менее, гречка сегодня тоже очень вкусная была. Хочется верить в то, что такое меню и такая подача постоянно происходят”.

Мама ученика МОУ СШ №49 Рената Юмакаева Анна, побывав вместе с родительским активом на проверке качества питания резюмировала: “я не даю с собой перекусы, как другие родители. Я против пирожных в буфете. Дети должны есть горячее питание, а уже потом “вкусняшки”. Надо продолжать все это дело организовывать вместе с нами, родителями. Из того, что я увидела сегодня - питание свежее, разнообразное. В некоторых семьях не имеют возможности так разнообразно и часто готовить”.





Один из “родительских активистов” журналист и блогер Сергей Жуков, после школьного мониторинга в публикации отметил: “Безусловно, считаю, что наши дети достойны питаться в школах лучше и разнообразнее. У детей и родителей должен быть выбор. Как минимум в школьных столовых должны быть 2 вида горячих блюд, 3 вида гарнира и 2 варианта основного второго блюда, а также разнообразие компотов, соков и возможно молочные продукты. Но для этого нам, родителям, необходимо работать вместе с операторами питания. Они, кстати, в этом очень заинтересованы”. Журналист предлагает: “вместо пустого трепа в соцсетях, перепостов слухов и порой откровенных фейковых публикаций родителям школьников активнее участвовать в жизни своих детей. Требуйте на классных собраниях доступа для общественного контроля в столовые. Требуйте встреч с чиновниками и операторами питания. Привлекайте к работе депутатов…. Задавайте им вопросы и требуйте решения проблем, если они возникают. Но это нужно делать открыто, путем личных встреч и диалогов, а не «нажиманием кнопок на смартфоне или в компьютере».





Родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения координационного центра правительства РФ. Сейчас в Общественной палате Волгоградской области обсуждается нормативная база, которая поможет в организации родительского контроля в школах.

Однако, как выяснила редакция, присоединиться к группам родительского контроля можно уже сегодня, сообщив о своем желании в администрацию вашей школы или по телефону горячей линии: 89093773043.



