Расследования

Восемь участников незаконной акции в Волгограде ждет разбор полетов в суде

Расследования 22.04.2021 11:37
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22.04.2021 11:37


По итогам незаконного митинга в Волгограде к административной ответственности могут привлечь как минимум 8 человек. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, в Центральный районный суд уже поступили материалы дел. Фигурантам грозят административные штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Все привлекаемые к ответственности по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ лица – мужчины в возрасте от 18 до 36 лет, проживающие в Волгограде и области. 
Напомним, накануне вечером в Волгограде прошел несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального, который завершился шествием сотен людей по центральным улицам города. Наблюдавшие за происходящим полицейские по громкоговорителю предупреждали собравшихся о том, что данное мероприятие не было согласовано с властями, а также об административной и уголовной ответственности за участие в таких собраниях. По итогам акции правоохранители задержали несколько человек.
Накануне митинга на 25 суток был арестован координатор местного штаба Навального. Суд установил, что Евгений Кочегин, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности, повторно агитировал в интернете к участию в согласованном митинге. Также за аналогичное правонарушение на 7 суток был отправлен под административный арест 19-летний житель Камышина Даниил Усанин.

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