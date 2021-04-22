ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах





ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка.

Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя – деньги поступят на счет мгновенно. Услуга доступна в любом из 15,5 тысячи устройств самообслуживания ВТБ.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать в меню любого устройства ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Затем следует указать, с какого счета списать деньги, ввести сумму перевода и подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать в меню любого банкомата ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Затем следует указать, с какого счета списать деньги, и ввести сумму перевода и подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно.

«Сервис СБП становится все более популярным для перевода средств граждан – объемы транзакций уверенно растут каждый месяц. Мы хотим сделать этот инструмент доступным во всей нашей сети, расширив функционал устройств самообслуживания. Он станет отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном, если он, например, разряжен. С учетом широкой банкоматной сети ВТБ в России мы уверены, что сервис будет полезен для значительной части клиентов. Наша стратегическая задача – развитие цифровых сервисов и упрощение дистанционного обслуживания пользователей», - комментирует запуск Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы стремимся к тому, чтобы эти мгновенные, безопасные и выгодные переводы были доступны как можно большему числу россиян, поэтому поддерживаем проекты, которые позволяют расширить доступность СБП», - говорит директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт Дмитрий Колесников.

На переводы по номеру телефона через СБП, проводимые в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. Банк запустил переводы между физлицами, оплату покупки в торговой точке через QR-коды, реализовал возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.



