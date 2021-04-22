Владельца гигантской партии контрафактных крышек для консервации осудили под Волгоградом

Расследования 22.04.2021 10:35
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22.04.2021 10:35
К штрафу в 150 тысяч рублей приговорен 46-летний житель Городищенского района за незаконное использование чужого товарного знака, что причинило ущерб правообладателю на сумму более 7,2 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Приговором суда с фигуранта уголовного дела по искам двух правообладателей в их пользу взыскан ущерб, причиненный преступлением.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела с марта 2019 года по апрель 2020 года на территории арендуемой базы в Городищенском районе организовал производство в целях сбыта крышек для консервирования, на которых незаконно использовал чужие товарные знаки. Предприниматель неоднократно осуществлял незаконную продажу изготовленной им контрафактной продукции. В апреле 2020 года при попытке реализации очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить изготовленную контрафактную продукцию в количестве одного миллиона штук, противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Всего в ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято более трех миллионов готовых для отправки крышек. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.
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