Расследования

Владельца гигантской партии контрафактных крышек для консервации осудили под Волгоградом

Расследования 22.04.2021 10:35
0
22.04.2021 10:35


К штрафу в 150 тысяч рублей приговорен 46-летний житель Городищенского района за незаконное использование чужого товарного знака, что причинило ущерб правообладателю на сумму более 7,2 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Приговором суда с фигуранта уголовного дела по искам двух правообладателей в их пользу взыскан ущерб, причиненный преступлением.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела с марта 2019 года по апрель 2020 года на территории арендуемой базы в Городищенском районе организовал производство в целях сбыта крышек для консервирования, на которых незаконно использовал чужие товарные знаки. Предприниматель неоднократно осуществлял незаконную продажу изготовленной им контрафактной продукции. В апреле 2020 года при попытке реализации очередной партии товара покупателю из Пензы, которому планировалось поставить изготовленную контрафактную продукцию в количестве одного миллиона штук, противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.
Всего в ходе проведенных оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято более трех миллионов готовых для отправки крышек. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?
Расследования
22.04.2021 12:09
Расследования 22.04.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 11:37
Расследования 22.04.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 15:21
Расследования 21.04.2021 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 13:52
Расследования 21.04.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 09:35
Расследования 21.04.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 19:25
Расследования 20.04.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 17:24
Расследования 20.04.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 14:10
Расследования 20.04.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 13:17
Расследования 20.04.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 11:12
Расследования 20.04.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 09:49
Расследования 20.04.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 16:16
Расследования 19.04.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 14:50
Расследования 19.04.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 12:42
Расследования 19.04.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 19:57
Расследования 16.04.2021 19:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Родительский контроль: волгоградские мамы и папы говорят правду о школьном питанииСмотреть фотографии
12:59
Главу поселения в Волгоградской области уличили в дроблении закупок щебенкиСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: с начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателейСмотреть фотографии
12:12
Финансистам из Москвы доверили спасение озера в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:09
Гость Волгограда выпал с 20-го этажаСмотреть фотографии
11:37
Восемь участников незаконной акции в Волгограде ждет разбор полетов в судеСмотреть фотографии
11:04
Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролетыСмотреть фотографии
10:35
Владельца гигантской партии контрафактных крышек для консервации осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы ПрезидентаСмотреть фотографии
09:26
Гараж с автомобилями сгорел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:20
Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?Смотреть фотографии
19:31
В центре Волгограда проходит несанкционированный митинг (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановитьсяСмотреть фотографии
18:15
В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»Смотреть фотографии
17:44
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорогСмотреть фотографии
16:35
«С меня слетели розовые очки»: интервью экс-сотрудницы штаба НавальногоСмотреть фотографии
15:27
В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связьСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские коммерсанты поставляли стоматологам фальсификатСмотреть фотографии
15:21
Неделя здоровья прошла вместе с Садами ПридоньяСмотреть фотографии
15:20
«Нормальная» весна возвращается в хмурый ВолгоградСмотреть фотографии
14:58
Олег Савченко рассказал о своем взгляде на развитие ЗаволжьяСмотреть фотографии
14:45
«Я сожгу тебя»: автоворы облили бензином хозяина легковушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Коронавирус забрал жизни еще пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарствСмотреть фотографии
13:52
Экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда отправили в колониюСмотреть фотографии
13:26
Жителя Волгоградской области арестовали за призыв к участию в митингеСмотреть фотографии
13:02
Аллее Героев быть: «ЕвроХим-ВолгаКалий» сделал первый шаг в основании Парка ГероевСмотреть фотографии
13:02
Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьмиСмотреть фотографии
12:43
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнираСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 