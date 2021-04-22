Экономика

Эксперты обсудили вопросы кибербезопасности в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера

Экономика 22.04.2021 11:10 Новости компаний
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22.04.2021 11:10 Новости компаний


Цифровизация несёт в себе немало положительного, позволяет пользоваться множеством услуг и тем самым облегчает жизнь людей. Вместе с тем, развитие цифровых технологий имеет и свои риски, связанные с киберугрозами, ущерб от которых продолжает стремительно расти. Тему кибербезопасности эксперты обсудили на сессии «Кибербезопасность в России: новые вызовы и угрозы» Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера, который проходит в рамках XXII Апрельской международной научной конференции. 
В дискуссии участвовали: Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка; Арутюн Аветисян, академик РАН, директор Института системного программирования РАН, заведующий кафедрой факультета компьютерных наук ВШЭ; Анатолий Кучерена, председатель Общественного совета при МВД России; Юрий Максимов, генеральный директор Positive Technologies; Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»; Илья Сачков, генеральный директор, основатель Group-IB. 
"С каждым годом тема кибербезопасности становится актуальнее. По данным МВД, в 2020 году ущерб от киберпреступности в России превысил 68 млрд рублей. Если брать отрезок в семь лет, уровень киберпреступности в стране вырос в 46 раз. Одним из главных киберпреступлений считается телефонное мошенничество, которое в России приобрело масштабы национального бедствия. Только за первое полугодие 2020 года мы зафиксировали рост телефонного мошенничества на 76%. По сравнению с 2019 годом мы видим двукратное увеличение. Если в 2019 году в Сбербанк поступило 2,3 млн жалоб на телефонное мошенничество, то в 2020 году — 3,7 млн.
Мошенники организованы — прежде всего речь идёт о так называемых кол-центрах, которые размещаются в том числе на территории соседних государств. Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество случаев телефонного кибермошенничества продолжает расти и растёт в разы — за прошлый год оно увеличилось в два раза. Сейчас каждый десятый звонок может быть звонком мошенника. В силу низкого уровня киберграмотности граждане сами оставляют свои данные на многочисленных фишинговых сайтах. Если не изменить подхода к организации кибербезопасности в стране, то через короткое время мы можем столкнуться с последствиями, способными парализовать целые отрасли экономики", - отметил Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Участники дискуссии пришли к выводу, что у России есть все шансы стать мировым лидером на рынке кибербезопасности, иметь достаточное национальное решение, с помощью которого мы сможем защитить граждан, государство и бизнес. Для это необходима долгосрочная государственная стратегия, цифровые продукты, навыки и методики в этой области. При этом реализация должна быть при консолидации общества, бизнеса и государства.  
"У нас в стране существуют компетенции, есть хорошая наука, есть понимание государства, регулирующих органов, что нужно делать, и это важно. Думаю, для всех очевидно, что необходимо тотально и очень быстро повысить грамотность населения, грамотность разработчиков, эксплуатирующих организаций, ведь мы иногда годами не обновляем программное обеспечение. Должна быть общая консолидация всех участников системы", - Арутюн Аветисян, Академик РАН, директор Института системного программирования РАН, заведующий кафедрой факультета компьютерных наук ВШЭ.

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