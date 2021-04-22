Экономика

Банк «Открытие»: с начала пандемии финансовые показатели восстановила треть предпринимателей

Экономика 22.04.2021 12:17
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22.04.2021 12:17


По данным опроса, проведенного спустя год после начала пандемии COVID-19, с введением карантина 2/3 предпринимателей поняли, что их ожидает кризис, а для почти четверти он превзошел самые худшие ожидания. При этом 60% полагают, что по итогам 2021 года их бизнес вырастет или останется стабильным. Таковы результаты исследования банка «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Целью исследования было выяснить, каково состояние малого и среднего бизнеса спустя год после введения локдауна в марте прошлого года. Для этого с 26 марта по 1 апреля 2021 года был проведен опрос представителей МСБ, работающих на всей территории России. В опросе участвовало более 400 предпринимателей и лиц, принимающих решения в компаниях малого и среднего бизнеса.
Согласно данным опроса, положение каждой третьей компании из этого сегмента (34%) за год пандемии не изменилось. Почти у половины опрошенных (51%) бизнес сократился, но они уверенно заявили, что продолжат работать. 9% предпринимателей сообщили, что их бизнес за последний год даже вырос. 5% намерены закрыться из-за сильного сокращения объемов. 1% респондентов успели за время пандемии закрыть прежний бизнес и открыть новый.
У двух третей компаний финансовые показатели оказались ниже докризисных. При этом у 23% опрошенных они уже восстановились до уровня, на котором были до начала пандемии. 12% опрошенных заявили, что финансовые показатели их компаний выше, чем до коронакризиса. Таким образом, если оценивать результаты бизнеса за год, прошедший с начала пандемии, трети компаний удалось как минимум восстановить свои финансовые показатели.
73% опрошенных ожидали кризиса, когда началась пандемия, а для 23% он стал неожиданностью. 52% опрошенных заявили, что масштабы кризиса в целом соответствовали их ожиданиям. Для 24% кризис превзошел самые худшие ожидания. При этом каждый четвертый предприниматель заявил, что кризис оказался легче, чем предполагалось.
Если говорить об ожиданиях предпринимателей, то 19% респондентов выразили надежду, что по итогам 2021 года их бизнес покажет рост. 41% считают, что положение их бизнеса в 2021 году останется стабильным. Но при этом каждый третий ждет сокращения бизнеса в этом году, а остальные планируют закрыть компанию и прекратить заниматься бизнесом либо открыть новую.
Елена Колесникова, старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего бизнеса банка «Открытие»:
«Результаты нашего исследования показывают, что треть компаний за прошедший год частично или полностью перешли на новые виды деятельности, еще треть задумываются об этом. Быстрая реакция на внешние изменения – сильная сторона малого бизнеса, которая позволяет им быстрее приспосабливаться к новым условиям даже в самых неожиданных обстоятельствах».

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