Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорог

Общество 21.04.2021 17:44
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21.04.2021 17:44
Более 6,6 километра линий искусственного освещения будет смонтировано на автодорогах Волгоградской области в текущем году. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, рассказал на совещании председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. По его словам, работы будут проведены в рамках модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, ликвидации очагов аварийности. Так, в предстоящий дорожный сезон в соответствии с новыми требованиями в регионе дополнительно оборудуют 106 пешеходных переходов, установят проекционное оборудование для дублирования данной разметки. На региональных автомагистралях помимо искусственного освещения обустроят свыше 28 км барьерного ограждения.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в нормативное состояние приведут 515 км автомагистралей.
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