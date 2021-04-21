Банк «Открытие» примет участие в финансировании строительства первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса





Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер профинансируют проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям. Соответствующие соглашения подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и владелец «Эколанта» Анатолий Седых.

Подписание состоялось 20 апреля 2021 г. в Выксе Нижегородской области, где реализуется проект, его инициатор — ООО «Эколант», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка «Открытие».

Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов. Проект позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2000 на период его строительства.

Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка. Проект будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. «Открытие» и Сбербанк предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта.

«Осознанный подход к финансированию бизнеса и поддержка «зеленой» экономики сегодня актуальны как никогда. Инициатор проекта как один из крупнейших представителей металлургической отрасли придерживается высоких качественных и экологических стандартов, и мы рады расширению нашего сотрудничества. Благодаря совместной работе кредиторов и «Эколанта» нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки с соблюдением принципов ESG», — отметил Михаил Задорнов.

«Это проект, который соответствует повестке развития «зелёной» экономики. Здесь создаются новые мощности, которые отвечают самым высоким экологическим требованиям и способствуют снижению углеродного следа при производстве металлургической продукции. ВЭБ.РФ инвестирует в проект в синдикате с коммерческими банками через механизм «Фабрики проектного финансирования». Вместе с партнёрами, инициатором проекта — компанией «Эколант» — мы создаём задел для долгосрочной конкурентоспособности самого предприятия, моногорода Выкса и Нижегородской области», — отметил Игорь Шувалов.

«Сбер уделяет большое внимание вопросам экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей. Проект «Эколанта» нам особенно интересен не только своим значением для отечественной металлургии, но и тем, что предполагает использование наилучшей из доступных технологий — технологии прямого восстановления железа DRI. По сравнению с доменно-конверторной технологией она позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа», — отметил Александр Ведяхин.

«У нас накоплен огромный опыт осуществления масштабных, прорывных проектов. Они были бы невозможны без банковского кредитования. «Эколант» — это наш первый такой крупный инвестиционный проект, который мы осуществляем исключительно с российским финансированием. Российские банки стали конкурентоспособными в глобальном масштабе. Реализация одного из самых крупных инвестиционных проектов в металлургии станет примером внедрения технологии, которая может дать новое развитие стальной отрасли, улучшить экологию в промышленных регионах, обеспечит новое развитие российской экономики», — подчеркнул Анатолий Седых.

«Эколант» — металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron).

Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году.

Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.



