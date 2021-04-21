Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарств





Жительнице Волгоградской области вернули деньги за покупку препаратов во время лечения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобой в надзорное ведомство обратилась 63-летняя женщина, которая с 15 января по 12 февраля проходила лечение в Михайловской центральной больнице. Ей были назначены медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако фактически родственники пациентки приобретали для нее лекарства за свои деньги.

По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой в адрес главного врача ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений законодательства о здравоохранении. Пенсионерке уже возмещены денежные средства за самостоятельно приобретенные лекарственные препараты в период прохождения стационарного лечения в сумме порядка 9 тысяч рублей.



