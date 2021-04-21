Жителя Волгоградской области арестовали за призыв к участию в митинге

Общество 21.04.2021 13:26
0
21.04.2021 13:26
Суд привлёк к административной ответственности жителя Камышина, призывавшего граждан к участию в незаконном митинге, и арестовал его на 7 суток. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, судом установлено, что 18 апреля 19-летний Даниил Усанин провёл предварительную агитацию в социальной сети «ВКонтакте», приглашая людей на несанкцинированную акцию в Камышине. В судебном заседании Усанин вину в совершении указанного правонарушения не признал. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Накануне Центральный районный суд Волгограда арестовал координатора местного штаба Алексея Навального на 25 суток. Евгений Кочегин обвинялся в совершении административного правонарушения по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Судом установлено, что Кочегин, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, 19 апреля призывал в интернете к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Сам политический активист вину не признал.
Реклама
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановиться21.04.2021 18:34
Общество 21.04.2021 18:34
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорог21.04.2021 17:44
Общество 21.04.2021 17:44
Неделя здоровья прошла вместе с Садами Придонья21.04.2021 15:21
Общество 21.04.2021 15:21
«Нормальная» весна возвращается в хмурый Волгоград21.04.2021 15:20
Общество 21.04.2021 15:20
«Я сожгу тебя»: автоворы облили бензином хозяина легковушки в Волгоградской области21.04.2021 14:45
Общество 21.04.2021 14:45
Коронавирус забрал жизни еще пятерых пожилых жителей Волгоградской области21.04.2021 14:25
Общество 21.04.2021 14:25
Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарств21.04.2021 14:15
Общество 21.04.2021 14:15
Аллее Героев быть: «ЕвроХим-ВолгаКалий» сделал первый шаг в основании Парка Героев21.04.2021 13:02
Общество 21.04.2021 13:02
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира21.04.2021 12:43
Общество 21.04.2021 12:43
В Волгограде оштрафовали кафе из-за отсутствия рециркуляторов21.04.2021 08:16
Общество 21.04.2021 08:16
В Волгограде активисты борются с руководством рестобара за полувековые туи20.04.2021 17:52
Общество 20.04.2021 17:52
В волгоградском «Роторе» сообщили о смерти организатора матчей20.04.2021 16:10
Общество 20.04.2021 16:10
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток20.04.2021 15:27
Общество 20.04.2021 15:27
Сбер запустил цифровую пенсионную витрину20.04.2021 13:25
Общество 20.04.2021 13:25
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погоды20.04.2021 13:06
Общество 20.04.2021 13:06
Реклама