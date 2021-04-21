Федеральные новости

Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Федеральные новости 21.04.2021 13:02
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21.04.2021 13:02


Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, а также 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет из неполных семей  анонсированы президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, с которым он выступает в эти минуты. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на трансляцию, 10 тысяч рублей семьи, где воспитываются школьники, будут выдавать в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу. Выплата в размере 5650 рублей положена неполным семьям, где есть дети от 8 до 16 лет, ее будут получать с 1 июля. Нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6350 рублей  в месяц
Справка. В Волгоградской области на сегодняшний день действует порядка 20 видов пособий для детей. С июня прошлого года предоставляется мера поддержки на малышей в возрасте от 3 до 7 лет, о которой Владимир Путин говорил в своем предыдущем послании. Ежемесячные выплаты в размере 5061,5 рубля на ребенка были назначены 67 тысячам волгоградских семей, в которых воспитываются 83 тысячи детей. В текущем году пособие получают порядка 75 тысяч семей.  Помимо этого, в регионе действуют единовременные выплаты на первого ребенка в размере 53 354 рубля, которые предназначены для женщин до 24 лет. На получение денежного пособия также могут рассчитывать нуждающиеся семьи, в которых родился второй ребенок или третий ребенок. 

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