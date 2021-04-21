Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми





Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника, а также 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет из неполных семей анонсированы президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, с которым он выступает в эти минуты. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на трансляцию, 10 тысяч рублей семьи, где воспитываются школьники, будут выдавать в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу. Выплата в размере 5650 рублей положена неполным семьям, где есть дети от 8 до 16 лет, ее будут получать с 1 июля. Нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6350 рублей в месяц .