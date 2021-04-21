ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса

Экономика 21.04.2021 17:37 Новости компаний
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21.04.2021 17:37 Новости компаний
В 2021 году ВТБ планирует на треть увеличить активную клиентскую базу среднего и малого бизнеса – до более чем 840 тысяч клиентов в сегменте на конец года. Динамику обеспечат дальнейшее развитие цифровых продуктов, новые каналы привлечения клиентов, а также выход на рынок услуг для самозанятых. Об этом сообщил на Дне Инвестора ВТБ заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.
«ВТБ стабильно удерживает лидирующие позиции на российском рынке банковских услуг для среднего и малого бизнеса. Преимущество в этом сегменте банку обеспечивают омниканальная модель продаж и обслуживания клиентов, широкая линейка банковских и небанковских продуктов, последовательная работа по цифровой трансформации, а также уникальные компетенции в кредитовании, в том числе в реализации госпрограмм поддержки предпринимателей. Все это позволяет нам расти опережающими рынок темпами по ключевым бизнес-показателям и увеличивать активную клиентскую базу, прирост которой в прошлом году составил 27%», − отметил Денис Бортников.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в 2021 году ВТБ продолжает развитие новых цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса. Банк планирует реализовать полностью удаленное открытие расчетного счета для предпринимателей в розничном интернет-банке ВТБ Онлайн. В ближайшее время также планируется к запуску экосистема продуктов для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), и новый сервис для самозанятых. Кроме этого, в рамках государственных проектов ВТБ работает над сервисом по выпуску УКЭП для юрлиц.
Приоритетным направлением ВТБ в финансировании среднего и малого бизнеса остается реализация госпрограмм поддержки предпринимательства. «По результатам 2021 года мы прогнозируем кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса на уровне 1,6 трлн рублей, портфель привлеченных средств – на уровне 2 трлн рублей. В 2021 году сохраняется тренд на развитие программ по поддержке среднего и малого бизнеса, поэтому мы продолжаем активно принимать участие во всех основных программах поддержки. По чистой прибыли мы рассчитываем нарастить объем на 10% к прошлому году – до 31,3 млрд рублей», − подчеркнул Денис Бортников.
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