Хотел пошиковать: работник автомойки в Волгоградской области угнал чужую машину ради встречи с друзьями





Полицейские задержали 58-летнего работника автомойки, который решил покататься на чужом автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня в дежурную часть полиции обратился 29-летний житель Иловли, который сообщил, что на сутки оставил свою иномарку на автомойке для чистки авто. Однако через некоторое время мужчина, случайно проезжая по рабочему поселку, увидел, как мимо него проехал его собственный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Позвонив в сервис, он выяснил, что принадлежащая ему машина там отсутствует.

Угнанную автомашину обнаружили в 100 км от Иловли – в районе хутора Писаревка. Находившийся за рулем ранее судимый работник автомойки сознался в содеянном и пояснил, что в тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметив в боксе на сервисе красивый и чистый автомобиль, решил воспользоваться им, чтобы съездить к друзьям в соседний поселок.

Сотрудники полиции вернули автомобиль владельцу, а в отношении работника сервиса составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. В ходе проверки стражи порядка установили, что ранее мужчина уже лишался водительских прав за совершение правонарушений на дороге. За угон машины мужчине грозит срок до пяти лет.



