Общество

Неделя здоровья прошла вместе с Садами Придонья

Общество 21.04.2021 15:21
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21.04.2021 15:21


Компания «Сады Придонья» предоставила свою продукцию детям, находящимся на лечении в больницах города и области.  Благотворительную акцию «Неделя здоровья» компания провела совместно с межрегиональной общественной организацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения»  в рамках Международного дня здоровья.
«Мы предложили провести «Неделю здоровья» в весенний период, так как в это время каждый из нас нуждается в витаминах и полезных веществах, - говорит заместитель руководителя ПСПиОН по связям с общественностью Алла Порхун. - Это не первый проект, реализованный совместно с компанией «Сады Придонья».  Мы рады, что наши партнёры поддерживают наши инициативы. Каждый год мы проводим интерактивные мероприятия, в которых рассказываем детям о пользе здорового питания, социальные и оздоровительные акции, направленные на выявление у детей проблем со здоровьем (диабета, аллергии и ожирения) и поиск путей их решения».
Соки и детское питание на сумму свыше 850 тысяч рублей получили не только ребята, находящиеся на лечении в больницах города и области, но также многодетные семьи, учащиеся воскресных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Организаторы уверены, что благотворительный проект «Неделя здоровья» станет доброй традицией, и его поддержат другие организации города и неравнодушные граждане.

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