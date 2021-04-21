Неделя здоровья прошла вместе с Садами Придонья





Компания «Сады Придонья» предоставила свою продукцию детям, находящимся на лечении в больницах города и области. Благотворительную акцию «Неделя здоровья» компания провела совместно с межрегиональной общественной организацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» в рамках Международного дня здоровья.

«Мы предложили провести «Неделю здоровья» в весенний период, так как в это время каждый из нас нуждается в витаминах и полезных веществах, - говорит заместитель руководителя ПСПиОН по связям с общественностью Алла Порхун. - Это не первый проект, реализованный совместно с компанией «Сады Придонья». Мы рады, что наши партнёры поддерживают наши инициативы. Каждый год мы проводим интерактивные мероприятия, в которых рассказываем детям о пользе здорового питания, социальные и оздоровительные акции, направленные на выявление у детей проблем со здоровьем (диабета, аллергии и ожирения) и поиск путей их решения».

Соки и детское питание на сумму свыше 850 тысяч рублей получили не только ребята, находящиеся на лечении в больницах города и области, но также многодетные семьи, учащиеся воскресных школ, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы уверены, что благотворительный проект «Неделя здоровья» станет доброй традицией, и его поддержат другие организации города и неравнодушные граждане.