



Очередную акцию по высадке саженцев кленов, которые станут основанием будущего парка Героев, провели в апреле активисты Гремячинского комбината. Заявка на проект Парка Героев, созданная администрацией Котельниковского городского поселения при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», готовится к представлению во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».

Инициативу коллектива поддержали руководители предприятия. На субботник вышли исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, сотрудники и целые подразделения комбината, которые не только приняли участие в высадке, но и приобрели саженцы.





На мероприятие приходили целыми семьями. Дети помогали родителям сажать деревья и в благодарность получали шарики от Винни-Пуха и Тигрули. Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаСервиса» приготовили угощение для всех участников акции – горячий чай и свежая выпечка пришлись очень кстати в конце рабочего дня на свежем воздухе.

Напомним, при содействии градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковцы реализуют в районе большую патриотическую программу «Котельниково – Земля Героев», главная задача которой – развитие исторического, культурного и туристского потенциала, создание привлекательного имиджа края, привлечение внешних инвестиций. Именно в Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует уникальный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного горнодобывающего предприятия.

В рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», запущенной в честь 20-летия успешной деятельности компании, волонтеры Гремячинского ГОКа провели множество благотворительных акций. Участники волонтерского движения помогают пожилым людям и ветеранам, опекают детский сад, работают с детьми и молодежью. Немало внимания «ЕвроХим-ВолгаКалий» уделяет природоохранным мероприятиям: участвует во всероссийских субботниках, облагораживает производственную площадку ГОКа, вносит свой вклад в благоустройство города.





«Котельниково, с его богатым историческим и героическим прошлым и перспективным будущим, сейчас переживает новый этап развития. Мы строим на котельниковской земле Гремячинский горно-обогатительный комбинат и стараемся продолжать героические традиции старших поколений добрыми делами на благо города и людей», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.



