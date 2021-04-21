



Депутаты Волгоградской областной думы опубликовали финансовые декларации за минувший год. Судя по темпам роста доходов ряда слуг народа можно смело сказать: коронавирусный 2020-ый они пережили без особых денежных потрясений. На первом месте по заработку остается Олег Савченко, который оставил далеко позади остальных своих соратников. Г одовой доход крупного промышленника составил п очти 565 млн рублей. В 2019-ом и без того ошеломляющий показатель был почти в три раза выше – 1,6 млрд рублей. У депутата во владении шикарный дом размером 1000 квадратных метров, земельный участок, квартира и три машины марки «Mercedes».

Оскандалившийся в прошлом году с поездкой на остров Фиджи Илья Кошкарев - на втором месте рейтинга самых богатых областных парламентариев. Его доход по итогам 2020-го равен 80,8 млн рублей, что почти в три раза превышает цифру из прошлогодней декларации. В коллекции недвижимости слуги народа появился еще один, третий по счету, частный дом площадью почти 300 квадратов.





Замыкает тройку наиболее обеспеченных нардепов управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков с доходом в 56,1 млн рублей. Годом ранее показатель был заметно ниже - 40,6 млн. Он владеет квартирой площадью почти 145 квадратов и мотовездеходом. Все трое лидеров по доходам - члены фракции "Единой России".

А вот бизнесмен Станислав Коротков, член партии власти, за прошлый год резко обеднел. Его суммарный доход снизился в 12 раз – со 107 млн до 8,2 млн рублей. Зато в списке его имущества наметился прирост: теперь у депутата не два, а пять земельных участков, встроенных помещений и нежилых зданий и вовсе – не 17, а почти 50. Данные объекты находятся у Короткова в индивидуальной и общедолевой собственности. Удачным выдался прошлый год и для супруги народного избранника, которая продала или подарила квартиру площадью 157 квадратных метров. Доход госпожи Коротковой в итоге взлетел с 1 до 16 млн рублей. 8,7 млн рублей составили доходы Дмитрия Крикунова. Годом ранее он заработал почти вдвое больше – 14,5 млн рублей. Практически удвоил годовой заработок бизнесмен Александр Кузьмин. За прошлый год он задекларировал 34,5 млн рублей дохода и приобрел за счет «предпринимательской деятельности», а также кредитов три земельных участка и три нежилых помещения. В списке объектов недвижимости депутата находятся 16 земельных участков, два дома, 26 нежилых помещений или зданий и 4 автомобиля.

Скромные относительно большинства коллег по парламентскому цеху доходы оказались у Надежды Кулешовой – 1,4 млн рублей. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом прибавка в заработке все равно произошла – примерно на 300 тысяч рублей. Ее супруг в прошлом году заработал почти 3,6 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2019-ом. Он по-прежнему является хозяином двух люксовых иномарок – «Audi» и «Infiniti». Доход главного либерал-демократа Волгоградской области Алексея Логинова в прошлом году составил 2,3 млн рублей. Увеличение заработка составило около 600 тысяч рублей. Перечень владений жириновца весьма скромный – дом площадью 25 квадратных метров и внедорожник «Nissan X-Trail». При этом в пользовании у нардепа – две квартиры и земельный участок Почти 28 млн рублей составил годовой доход генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрия Марамыгина, что почти на 5 млн рублей больше, чем годом ранее. Он является владельцем квартиры площадью почти 146 квадратных метров и мотовездехода. На этом фоне беспокоит почти бедственное положение депутата-коммуниста Владимира Иванова. За 2020 год его доход составил всего 580 тысяч рублей, хотя это и больше, чем было в 2019 году – какие-то жалкие 297 тысяч рублей. При этом как не было ничего в собственности у депутата, по сравнению с позапрошлым годом, так и не появилось. Хорошо, что хотя бы супруга владеет домом.

Взять бы пример с заместителя председателя Волгоградской областной думы Тамары Головачевой. Лидер волгоградских коммунистов после получения оплачиваемой должности в регпарламенте упрочила свое финансовое положение. Если в 2019 году ее доход составлял 1,4 миллиона рублей, то в 2020 году он увеличился до 2,6 миллионов рублей. Еще один коммунист из областной думы Евгений Шаманаев задекларировал доход за прошлый год в размере 2,3 миллиона рублей. Работа в должности председателя парламентской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции явно не пошла на пользу семейному бюджету. Ведь в 2019 году у борца с коррупцией доход был гораздо выше – 9 миллионов рублей. За это время ничего из недвижимости депутат не нажил. У него в собственности – лишь прицеп-цистерна. Хочется надеяться, что он там не живет. Член фракции КПРФ в областной думе Алексей Буров лишь ненамного упрочил свое материальное положение. В 2020 году доход коммуниста составил 2,6 миллиона рублей, в 2019 году было немного меньше – 2,3 миллиона рублей. Во всем остальном у депутата тоже порядок – есть в наличии земельный участок, дом, гараж, квартира, авто NISSAN X-TRAIL, автопарковка и 2 нежилых помещения.

Депутат Екатерина Мицукова заработала 3,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход увеличился почти в 5 раз. Напомним, парламентарием Мицукова стала только в сентябре 2019-го. Она является собственницей дома площадью 160 квадратов, земельного участка и квартиры (почти 100 кв.м). У одного из трех несовершеннолетних детей депутата также есть доход – в сумме 106 тысяч рублей. Коммунист Валерий Могильный задекларировал за минувший год почти 37 млн рублей - это более, чем вдвое больше, чем за предыдущий период. Он владеет 11 земельными участками, остальные 20 из декларации исчезли. Три дома и квартира, между тем, остались в собственности. Также он является хозяином 5 автомобилей и 11 единиц сельхозтехники. Жена депутата показала доход в размере 4,3 млн рублей. У депутата Александра Осипова изменений в декларации нет: доход – 2,3 млн рублей, доля в квартире, дачный участок с домом и машина «Nissan X-Trail».

1,2 млн рублей – таков годовой доход депутата-пенсионера Евгения Пыльнева, которого в начале этого года перевели на зарплату в регпарламенте. Ранее для него депутатство было общественной нагрузкой, которая теперь ему щедро оплачивается из бюджета. В 2019 году заработок нардепа был ниже – чуть менее 900 тысяч рублей. Пыльнев владеет двумя земельными участками, особняком (почти 400 квадратов) и долей в квартире. Алексей Рыгин заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. У него две квартиры и элитный автомобиль «Audi A6». 19,4 млн рублей – доход депутата Ирины Соловьевой. По сравнению с предыдущим годом прибавка составила порядка 3 млн рублей. У народной избранницы 13 земельных участков, 5 жилых домов, самый большой из которых – 1000 квадратов. Кроме того, законодатель является владелицей еще 28 объектов недвижимости, включая пруда и базы отдыха. На 600 тысяч рублей возрос годовой доход депутата Натальи Семеновой (2,7 млн рублей). Из собственности у нее только легковой автомобиль «Audi A6». Супруг председателя парламентского комитета по охране здоровья заработал в минувшем году 3,3 млн рублей.

даже несмотря на изменения у некоторых народных избранников в списке имущества и в доходах, вновь продемонстрировали своим избирателям материальное благополучие.

Депутат Павел Иванов более удачлив в финансовых делах, чем его однофамилец-коммунист. Доход этого депутата составил за 2020 год 10,8 миллиона рублей. Это немного поменьше, чем в 2010 году – 9,5 миллиона рублей. Да и с имуществом все вроде в порядке – есть земельный участок, дом, квартира, гараж плюс солидный автопарк - автомобили ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, УАЗ, три прицепа, две мотолодки и гидроцикл "Yamaha".