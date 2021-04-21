Политика 21.04.2021 10:51
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21.04.2021 10:51
Депутаты Волгоградской областной думы опубликовали финансовые декларации за минувший год. Судя по темпам роста доходов ряда слуг народа можно смело сказать: коронавирусный 2020-ый они пережили без особых денежных потрясений. На первом месте по заработку остается Олег Савченко, который оставил далеко позади остальных своих соратников. Годовой доход крупного промышленника составил почти 565 млн рублей. В 2019-ом и без того ошеломляющий показатель был почти в три раза выше – 1,6 млрд рублей. У депутата во владении шикарный дом размером 1000 квадратных метров, земельный участок, квартира и три машины марки «Mercedes».
Оскандалившийся в прошлом году с поездкой на остров Фиджи Илья Кошкарев - на втором месте рейтинга самых богатых областных парламентариев. Его доход по итогам 2020-го равен 80,8 млн рублей, что почти в три раза превышает цифру из прошлогодней декларации. В коллекции недвижимости слуги народа появился еще один, третий по счету, частный дом площадью почти 300 квадратов.
Замыкает тройку наиболее обеспеченных нардепов управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков с доходом в 56,1 млн рублей. Годом ранее показатель был заметно ниже - 40,6 млн. Он владеет квартирой площадью почти 145 квадратов и мотовездеходом. Все трое лидеров по доходам - члены фракции "Единой России".
А вот бизнесмен Станислав Коротков, член партии власти, за прошлый год резко обеднел. Его суммарный доход снизился в 12 раз – со 107 млн до 8,2 млн рублей. Зато в списке его имущества наметился прирост: теперь у депутата не два, а пять земельных участков, встроенных помещений и нежилых зданий и вовсе – не 17, а почти 50. Данные объекты находятся у Короткова в индивидуальной и общедолевой собственности. Удачным выдался прошлый год и для супруги народного избранника, которая продала или подарила квартиру площадью 157 квадратных метров. Доход госпожи Коротковой в итоге взлетел с 1 до 16 млн рублей.
8,7 млн рублей составили доходы Дмитрия Крикунова. Годом ранее он заработал почти вдвое больше – 14,5 млн рублей.
Практически удвоил годовой заработок бизнесмен Александр Кузьмин. За прошлый год он задекларировал 34,5 млн рублей дохода и приобрел за счет «предпринимательской деятельности», а также кредитов три земельных участка и три нежилых помещения. В списке объектов недвижимости депутата находятся 16 земельных участков, два дома, 26 нежилых помещений или зданий и 4 автомобиля.
Скромные относительно большинства коллег по парламентскому цеху доходы оказались у Надежды Кулешовой – 1,4 млн рублей. Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом прибавка в заработке все равно произошла – примерно на 300 тысяч рублей. Ее супруг в прошлом году заработал почти 3,6 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2019-ом. Он по-прежнему является хозяином двух люксовых иномарок – «Audi» и «Infiniti».
Доход главного либерал-демократа Волгоградской области Алексея Логинова в прошлом году составил 2,3 млн рублей. Увеличение заработка составило около 600 тысяч рублей. Перечень владений жириновца весьма скромный – дом площадью 25 квадратных метров и внедорожник «Nissan X-Trail». При этом в пользовании у нардепа – две квартиры и земельный участок
Почти 28 млн рублей составил годовой доход генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрия Марамыгина, что почти на 5 млн рублей больше, чем годом ранее. Он является владельцем квартиры площадью почти 146 квадратных метров и мотовездехода.
На этом фоне беспокоит почти бедственное положение депутата-коммуниста Владимира Иванова. За 2020 год его доход составил всего 580 тысяч рублей, хотя это и больше, чем было в 2019 году – какие-то жалкие 297 тысяч рублей. При этом как не было ничего в собственности у депутата, по сравнению с позапрошлым годом, так и не появилось. Хорошо, что хотя бы супруга владеет домом.
Взять бы пример с заместителя председателя Волгоградской областной думы Тамары Головачевой. Лидер волгоградских коммунистов после получения оплачиваемой должности в регпарламенте упрочила свое финансовое положение. Если в 2019 году ее доход составлял 1,4 миллиона рублей, то в 2020 году он увеличился до 2,6 миллионов рублей.
Еще один коммунист из областной думы Евгений Шаманаев задекларировал доход за прошлый год в размере 2,3 миллиона рублей. Работа в должности председателя парламентской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции явно не пошла на пользу семейному бюджету. Ведь в 2019 году у борца с коррупцией доход был гораздо выше – 9 миллионов рублей. За это время ничего из недвижимости депутат не нажил. У него в собственности – лишь прицеп-цистерна. Хочется надеяться, что он там не живет.
Член фракции КПРФ в областной думе Алексей Буров лишь ненамного упрочил свое материальное положение. В 2020 году доход коммуниста составил 2,6 миллиона рублей, в 2019 году было немного меньше – 2,3 миллиона рублей. Во всем остальном у депутата тоже порядок – есть в наличии земельный участок, дом, гараж, квартира, авто NISSAN X-TRAIL, автопарковка и 2 нежилых помещения.
Депутат Екатерина Мицукова заработала 3,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход увеличился почти в 5 раз. Напомним, парламентарием Мицукова стала только в сентябре 2019-го. Она является собственницей дома площадью 160 квадратов, земельного участка и квартиры (почти 100 кв.м). У одного из трех несовершеннолетних детей депутата также есть доход – в сумме 106 тысяч рублей.
Коммунист Валерий Могильный задекларировал за минувший год почти 37 млн рублей - это более, чем вдвое больше, чем за предыдущий период. Он владеет 11 земельными участками, остальные 20 из декларации исчезли. Три дома и квартира, между тем, остались в собственности. Также он является хозяином 5 автомобилей и 11 единиц сельхозтехники. Жена депутата показала доход в размере 4,3 млн рублей.
У депутата Александра Осипова изменений в декларации нет: доход – 2,3 млн рублей, доля в квартире, дачный участок с домом и машина «Nissan X-Trail».
1,2 млн рублей – таков годовой доход депутата-пенсионера Евгения Пыльнева, которого в начале этого года перевели на зарплату в регпарламенте. Ранее для него депутатство было общественной нагрузкой, которая теперь ему щедро оплачивается из бюджета. В 2019 году заработок нардепа был ниже – чуть менее 900 тысяч рублей. Пыльнев владеет двумя земельными участками, особняком (почти 400 квадратов) и долей в квартире.
Алексей Рыгин заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. У него две квартиры и элитный автомобиль «Audi A6».
19,4 млн рублей – доход депутата Ирины Соловьевой. По сравнению с предыдущим годом прибавка составила порядка 3 млн рублей. У народной избранницы 13 земельных участков, 5 жилых домов, самый большой из которых – 1000 квадратов. Кроме того, законодатель является владелицей еще 28 объектов недвижимости, включая пруда и базы отдыха.
На 600 тысяч рублей возрос годовой доход депутата Натальи Семеновой (2,7 млн рублей). Из собственности у нее только легковой автомобиль «Audi A6». Супруг председателя парламентского комитета по охране здоровья заработал в минувшем году 3,3 млн рублей.
даже несмотря на изменения у некоторых народных избранников в списке имущества и в доходах, вновь продемонстрировали своим избирателям материальное благополучие.
Депутат Павел Иванов более удачлив в финансовых делах, чем его однофамилец-коммунист. Доход этого депутата составил за 2020 год 10,8 миллиона рублей. Это немного поменьше, чем в 2010 году – 9,5 миллиона рублей. Да и с имуществом все вроде в порядке – есть земельный участок, дом, квартира, гараж плюс солидный автопарк - автомобили ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, УАЗ, три прицепа, две мотолодки и гидроцикл "Yamaha".
У бывшего заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины в прежней должности доход был больше, чем за 2020 год – всего 2,6 миллиона рублей вместо прежних 3,6 миллиона рублей. Во всем остальном список имущества не изменился – как была одна квартира, так и осталась.
Самвел Аветисян по итогам 2020 года тоже потерял в доходах. Так, в 2019 году было 23 миллиона, а стало 6 миллионов. А вот его супруга, наоборот, стала материально самодостаточнее. Ее доход за 2020 год составил 11,6 миллиона рублей, а было – каких-то 3,5 миллиона. С имуществом у депутата все хорошо – у него есть 5 участков, 4 дома, квартира, 10 нежилых помещений, а также приличные машины - БМВ X5 XDRIVE30D, БМВ G11 LCI SKD 730d xDrive M Sport Plus и даже фургон с рефрижератором.
Председатель областной думы Александр Блошкин потерял в доходах около 1,2 миллиона рублей. Он задекларировал за 2020 год 2,8 миллиона рублей, это меньше, чем было в 2019 – 4 миллиона рублей. Спикер по-прежнему владеет домом и 8 земельными участками. А еще он остался поклонником немецкого автопрома – в собственности у него по-прежнему та же самая марка машины - МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML 350 4Matik.
Депутат-единоросс нескольких созывов Сергей Булгаков задекларировал за прошлый год 2,7 миллиона рублей, это немногим меньше, чем за 2019 год – 2,9 миллиона рублей. У народного избранника нет ни дома, ни квартиры, лишь автомобиль Volvo XC 60, а у жены – дом и участок.
У депутата от «Единой России» Татьяны Бухтиной случился небольшой рост доходов – 3,6 миллиона рублей против 2,7 миллиона за 2019 год. В список имущества Бухтиной входят 3 участка, дом, гараж и доля в квартире.
Депутат Волгоградской областной думы от «ЕР» Алексей Волоцков, попав в регпарламент, упрочил свое материальное положение. Если в 2019 году его доход не дотягивал и до 1 миллиона рублей, то в прошлом году он вырос до 2,3 миллиона рублей. Депутат владеет двумя квартирами и автомобилем Volkswagen Touareg.
Удачно все сложилось в прошлом году и у депутата областной думы Алексея Голубева. Его доход составил более 21 миллиона рублей, тогда как в предыдущем отчетном периоде было всего 14,3 миллиона рублей.
А вот у депутата Владимира Ефимова, наоборот, произошло падение доходов. Так, за 2020 год он задекларировал 2,6 миллиона рублей, а годом ранее было 2,8 миллиона рублей. Но с недвижимостью и машинами в семье все стабильно. Так, депутат владеет тремя участками, домом, его супруга – 3 участками, 2 домами, 3 квартирами и боксом. Народный избранник имеет в собственности Toyota Land Cruiser 200, а его супруга - INFINITI QX70.
У лидера справороссов в облдуме Дмитрия Калашникова доход в прошлом году составил 2,5 миллиона рублей, тогда как в 2019 году было побольше – 2,7 миллиона. Депутат владеет земельным участком и домом, а также машиной ТОЙОТА ЛЕКСУС RX 350. Супруга народного избранника задекларировала доход в размере менее 1 миллиона рублей, также у нее есть квартира и авто Toyota corolla.
Руководитель фракции партии пенсионеров в областной думе Евгений Кареликов живет совсем не так, как большинство простых пожилых людей. Доход за прошлый год у него вырос до 2,3 миллиона рублей против прежних 1,5 миллиона рублей. У депутата есть земельный участок, доля в доме, нежилое помещение. Пополнение произошло и в автопарке народного избранника. Раньше у него был МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е 200, теперь добавилась и ШЕВРОЛЕ НИВА. Доход его жены превысил 1,2 миллиона рублей, тогда как было около полумиллиона.
Депутат Борис Коротков задекларировал за прошлый год доход в сумме 2,3 миллиона рублей и автомобиль Subaru Forestor. У его жены доход вырос до 4 миллионов рублей вместо прежних 172 тысяч рублей. Однако в списке имущества супруги произошли изменения – теперь у нее только два земельных участка и дом, тогда как в сведениях о доходах за 2019 год была указана еще и квартира.
Ректор Волгоградского медуниверситета Владимир Шкарин опубликовал доход за 2020 год в размере 3,2 миллиона рублей. Это гораздо меньше, чем было в 2019 году – 18,6 миллиона рублей. Тогда депутат объяснил такой прирост доходами, полученными от продажи квартиры и накоплений за предыдущие годы.
Бизнесмен Денис Хлыбов задекларировал доход за 2020 год в сумме 3,4 миллиона рублей. Это на 400 тысяч рублей больше, чем было в 2019 году. У него в собственности два земельных участка, домик. Также в декларации появились сведения о трех объектах незавершенного строительства, которых не было в предыдущих сведениях о доходах. Супруга предпринимателя владеет двумя квартирами, тремя парковками, ходя доход у нее скромный – 400 тысяч рублей.
Новичок областной думы Александр Феронов задекларировал по итогам прошлого года 1,4 миллиона рублей. Бывший глава Урюпинского района попал в регпарламент недавно, после дополнительных выборов в облдуму, когда в сенаторы ушел Сергей Горняков. У бывшего муниципального служащего в наличии имеется дом, земельный участок и машина KIA JF OPTIMA.
У представителя партии власти Андрея Таева годовой доход упал до 2,3 миллиона рублей по сравнению с 2019 годом, когда он составлял более 3 миллионов. Народный избранник имеет в наличии хорошую машину - LEXUS LX450D.
Единоросс Михаил Струк, который рьяно защищал в Госдуме переход Волгоградской области на московское время, в 2020 году задекларировал 7,4 миллиона рублей. Это меньше, чем было в 2019 году – 18,8 миллиона рублей. А вот у его супруги доходы выросли – с 2,2 миллиона до 3,3 миллиона рублей. В собственности у Михаила Струка и его жены нет ни домов, ни квартир. В пользовании, правда, имеется дом. Депутат имеет еще в наличии хороший автомобиль ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300.
Ничего особо не изменилось в материальном положении другого депутата облдумы Руслана Шарифова. Его доход за 2020 год остался примерно таким, какой был и в 2019 – 5,6 миллиона рублей. В списке недвижимого имущества председателя парламентского комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности - 9 земельных участков в совместной и долевой собственности и доля в автодороге. Руслан Шарифов также владеет авто МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 4MATIC и большим домом. Супруга Руслана Шарифова задекларировала годовой доход в размере около 426 тысяч рублей.
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