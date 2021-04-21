В Волгограде оштрафовали кафе из-за отсутствия рециркуляторов





Дзержинским районным судом Волгограда на 100 тысяч рублей оштрафована фирма «Аркон», которой принадлежит кафе «Рандеву» на ул. Симонова, 26а. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, руководство заведения общепита не устранило нарушения, которые стали поводом для выдачи предписания санитарных врачей. Так, в кафе «Рандеву» для проведения дезинфекции используются средства, в инструкциях по применению которых не указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Также в закрытых помещениях кафе с постоянным нахождением работников не применяются устройства для очистки воздуха. Сведения о вступлении в силу постановления суда в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отсутствуют.



