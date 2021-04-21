В Волгограде оштрафовали кафе из-за отсутствия рециркуляторов

Общество 21.04.2021 08:16
0
21.04.2021 08:16
Дзержинским районным судом Волгограда на 100 тысяч рублей оштрафована фирма «Аркон», которой принадлежит кафе «Рандеву» на ул. Симонова, 26а. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, руководство заведения общепита не устранило нарушения, которые стали поводом для выдачи предписания санитарных врачей. Так, в кафе «Рандеву» для проведения дезинфекции используются средства, в инструкциях по применению которых не указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Также в закрытых помещениях кафе с постоянным нахождением работников не применяются устройства для очистки воздуха. Сведения о вступлении в силу постановления суда в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отсутствуют.
Реклама
В Волгограде активисты борются с руководством рестобара за полувековые туи20.04.2021 17:52
Общество 20.04.2021 17:52
В волгоградском «Роторе» сообщили о смерти организатора матчей20.04.2021 16:10
Общество 20.04.2021 16:10
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток20.04.2021 15:27
Общество 20.04.2021 15:27
Сбер запустил цифровую пенсионную витрину20.04.2021 13:25
Общество 20.04.2021 13:25
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погоды20.04.2021 13:06
Общество 20.04.2021 13:06
Волгоградцев приглашают на ярмарку в лофт-пространство «Фабрика»20.04.2021 11:58
Общество 20.04.2021 11:58
ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки20.04.2021 10:56
Общество 20.04.2021 10:56
К удару стихии готовы: шторм в Волгограде скоро начнется20.04.2021 10:43
Общество 20.04.2021 10:43
В фонде капремонта Волгоградской области проведут ревизию20.04.2021 08:53
Общество 20.04.2021 08:53
«Автомобиль - это ноги моего сына»: в Волгограде приставы пытаются забрать машину у семьи с ребенком-инвалидом19.04.2021 19:46
Общество 19.04.2021 19:46
Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздух19.04.2021 18:12
Общество 19.04.2021 18:12
Спасайся кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнями19.04.2021 16:46
Общество 19.04.2021 16:46
Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской области19.04.2021 14:22
Общество 19.04.2021 14:22
Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностью19.04.2021 14:19
Общество 19.04.2021 14:19
В Кировском районе Волгограда достроят новый парк19.04.2021 13:18
Общество 19.04.2021 13:18
Реклама