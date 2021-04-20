В волгоградском «Роторе» сообщили о смерти организатора матчей

Общество 20.04.2021 16:10
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20.04.2021 16:10
Сегодня на 49-м году жизни скончался матч-менеджер сине-голубых Роман Троицкий. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации спортивного клуба "Ротор", Роман Троицкий долгие годы трудился на благо волгоградского спорта и, в частности, футбола. Работал в комитете физической культуры и спорта, в Волгоградском социально-педагогическом колледже и в Волгоградском училище олимпийского Резерва. С 2017 года трудился в СК «Ротор» в должности администратора команды. В 2020 году был переведён на должность матч-менеджера, которую ввели в клубах премьер-лиги. Роман Троицкий занимался организацией матчей. В СК «Ротор» выражают соболезнование родным и близким Романа Троицкого. О причинах смерти матч-менеджера не сообщается.
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