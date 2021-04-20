Расследования

Троих волгоградцев осудят за "обнуление" чужого счета на скейт-площадке

Расследования 20.04.2021 13:17
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20.04.2021 13:17


Перед судом в Волгограде за вымогательство предстанут трое местных жителей, один их которых является несовершеннолетним. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, следствием установлено, что преступление молодые люди совершили по предварительному сговору в сентябре 2020 года в Центральном районе Волгограда. Двоим фигурантам дела на тот момент было по 17 лет. На скейт-площадке, расположенной на набережной, трое приятелей подошли к молодому парню, который был один. Они его окружили и под угрозами заставили открыть мобильное приложение банка, чтобы показать сумму, находившуюся на расчетном счету. Увидев баланс, сообщники заставили потерпевшего перевести половину денежных средств по номеру телефона, который они продиктовали.
Санкция ч.2 ст. 163 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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