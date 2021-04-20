Здравоохранение 20.04.2021 13:56
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20.04.2021 13:56
66-летняя жительница Новоаннинского района скончалась от COVID-19 после недели самостоятельного лечения на дому. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, женщина поступила в больницу уже с критическим состоянием здоровья. Помимо инфекции у нее выявили и двустороннюю пневмонию. Пенсионерка скончалась в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ». Врачи не смогли спасти также 76-летнюю женщину и 66-летнего мужчину из Волгограда, 87-летнюю жительницу Среднеахтубинского района и 80-летнего пенсионера из Камышина.
За сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 110 человек. Вылечились от ковида 109 жителей региона.
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