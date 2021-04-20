



66-летняя жительница Новоаннинского района скончалась от COVID-19 после недели самостоятельного лечения на дому. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, женщина поступила в больницу уже с критическим состоянием здоровья. Помимо инфекции у нее выявили и двустороннюю пневмонию. Пенсионерка скончалась в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ». Врачи не смогли спасти также 76-летнюю женщину и 66-летнего мужчину из Волгограда, 87-летнюю жительницу Среднеахтубинского района и 80-летнего пенсионера из Камышина.

За сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 110 человек. Вылечились от ковида 109 жителей региона.



