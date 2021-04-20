Сбер запустил цифровую пенсионную витрину

Общество 20.04.2021 13:25 Новости компаний
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20.04.2021 13:25 Новости компаний
Реальный, а не прогнозный размер будущей пенсии перестал быть загадкой для россиян. Сбер запустил в СберБанкОнлайн новый сервис, который показывает пользователям их общий размер пенсии, рассчитанной на текущий момент, и дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений. Вся информация отражена в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».
Система обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая сегодня формирует будущую пенсию работающих россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. Страховая часть состоит из фиксированной суммы и накопленных пенсионных баллов, количество которых зависит от стажа будущего пенсионера и его доходов. «Пенсионная витрина» от СберНПФ позволяет увидеть ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день, текущие баллы и стаж, а также рассказывает о механизмах расчёта страховой части пенсии.
Накопительная часть до 2014 года формировалась из взносов работодателей; в последние семь лет она не пополняется, а только прирастает инвестиционным доходом. Сервис помогает узнать размер своей накопительной пенсии и увидеть, в каком НПФ (или ПФР) накопления пользователя находятся в данный момент.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанкОнлайн, выбрать раздел «Инвестиции и пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». Информация будет обработана за 5–10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране.
«За два месяца работы сервиса в тестовом режиме в раздел «Инвестиции и пенсии» зашли около трех миллионов россиян. Из них чуть более 700 тысяч человек, проанализировав информацию, заинтересовались инструментами для самостоятельных накоплений на пенсию (например, ИПП) и перешли в соответствующий раздел. «Пенсионная витрина» формирует понимание: чтобы обеспечить себе комфортную жизнь после завершения трудовой карьеры, нужно позаботиться об этом самостоятельно», - отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
«Пенсионная витрина» позволяет клиентам увидеть ежемесячную пенсионную выплату, рассчитанную на сегодняшний день. Тут же в приложении можно открыть индивидуальный пенсионный план (ИПП), с которым можно делать самостоятельные накопления в комфортном режиме», - рассказал Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
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