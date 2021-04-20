Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране





Покупка полиса ОСАГО стала еще доступнее для жителей Поволжья – его можно приобрести в любом офисе СберБанка. Автовладелец сможет выбрать из предложений 12 страховых компаний. Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях — участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование», - отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«По данным Банка России, в 2020 году в регионах работы Поволжского банка СберБанка, автолюбителиприобрели более 3,5 млн полисов ОСАГО. Этот вид страхования — один их самых массовых в России, и он гарантируют водителю, ставшим виновником аварии, спокойствие и защиту от крупных расходов. Оформление полиса должно быть простым, а СберБанк, запуская продажи ОСАГО в своих отделениях, делает его покупку еще более доступной. Специалисты помогут сравнить предложения 12 компаний и выбрать лучшее, а для оформления договорапотребуются только СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение», - отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка



