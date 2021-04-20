Машина спасателей стала участницей тройного ДТП под Волгоградом (ВИДЕО)











Тройное ДТП с участием машины экстренной службы произошло сегодня рано утром в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 48-летний водитель автомобиля "ГАЗ-27527", который двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета на красный сигнал светофора, столкнулся на п ерекрестке улиц Коммунистической и 19-Партсъезда с «ПЕЖО 308». За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. В результате ДТП спецмашина опрокинулась и проехала несколько метров на боку и столкнулась с еще одним автомобилем "Лада Веста", которым управлял 59-летний мужчина. Известно, что водителя отечественной легковушки с травмами доставили в больницу.