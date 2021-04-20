В Волгограде 73-летняя пенсионерка выпала из автобуса

Происшествия 20.04.2021 10:04
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20.04.2021 10:04
73-летняя волгоградка выпала на ходу из автобуса в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 40-летний водитель транспортного средства «Волгабас», который двигался в сторону проспекта им. Жукова, не закрыв двери, начал движение от остановки. В результате чего одна из пассажирок преклонного возраста упала. Пенсионерка была доставлена в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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