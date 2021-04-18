Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой пост





Алексей Конотопкин больше не возглавляет фонд капремонта Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации, исполняет обязанности руководителя Татьяна Ускова. В пресс-службе фонда отказались комментировать отставку, предложив обратиться в администрацию Волгоградской области. В администрации региона пока никак не прокомментировали это событие.

Алексей Конотопкин возглавлял организацию с 2016 года, а у жителей нередко возникали вопросы к качеству проводимого ремонта. Кроме того, случались и криминальные скандалы, связанные с хищением средств подрядными организациями, которые получали контракты на реконструкцию домов. Некоторое время назад фонд капремонта засветился в некрасивой истории после того, как заключил договор на «выбивание» долгов с населения с коллекторской компанией. После вмешательства прокуратуры, где указали на то, что взыскание задолженности является прерогативой фонда, договор был расторгнут, хотя некоторые жители все-таки вынуждены были заплатить за услуги «помощников» организации. Однако после внесения изменений в региональное законодательство в фонде капремонта все-таки получили право привлекать сторонние организации для погашения долгов жителей. При этом заявлялось, что речь не идет о коллекторах, а о юристах. Впрочем, победителем аукциона на взыскание задолженности с жителей региона стала в конечном итоге компания, имеющая лицензию коллекторского агентства.



