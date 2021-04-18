Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой пост

Общество 18.04.2021 16:32
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18.04.2021 16:32
Алексей Конотопкин больше не возглавляет фонд капремонта Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации, исполняет обязанности руководителя Татьяна Ускова. В пресс-службе фонда отказались комментировать отставку, предложив обратиться в администрацию Волгоградской области. В администрации региона пока никак не прокомментировали это событие.
Алексей Конотопкин возглавлял организацию с 2016 года, а у жителей нередко возникали вопросы к качеству проводимого ремонта. Кроме того, случались и криминальные скандалы, связанные с хищением средств подрядными организациями, которые получали контракты на реконструкцию домов. Некоторое время назад фонд капремонта засветился в некрасивой истории после того, как заключил договор на «выбивание» долгов с населения с коллекторской компанией. После вмешательства прокуратуры, где указали на то, что взыскание задолженности является прерогативой фонда, договор был расторгнут, хотя некоторые жители все-таки вынуждены были заплатить за услуги «помощников» организации. Однако после внесения изменений в региональное законодательство в фонде капремонта все-таки получили право привлекать сторонние организации для погашения долгов жителей. При этом заявлялось, что речь не идет о коллекторах, а о юристах. Впрочем, победителем аукциона на взыскание задолженности с жителей региона стала в конечном итоге компания, имеющая лицензию коллекторского агентства.
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