В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиля





Поломка автомобиля едва не стоила жизни ее владельцу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром на проспекте маршала Жукова в Волгограде. 32-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», при перестроении не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со стоящим автомобилем «ВАЗ-2107». После чего иномарка наехала на водителя, который выставил знак аварийной остановки и находился у автомобиля.

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмой доставлен в медицинское учреждение.



