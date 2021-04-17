Происшествия

В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиля

Происшествия 17.04.2021 10:08
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17.04.2021 10:08


Поломка автомобиля едва не стоила жизни ее владельцу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром на проспекте маршала Жукова в Волгограде. 32-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», при перестроении не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение со стоящим  автомобилем «ВАЗ-2107».  После чего иномарка наехала  на водителя, который выставил знак аварийной остановки и находился у автомобиля.
В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмой доставлен в медицинское учреждение.

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