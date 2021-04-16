Борьба с коррупцией

«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходы

Борьба с коррупцией 16.04.2021 22:14
0
16.04.2021 22:14


Доходы за 2020 год опубликовали сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов, сообщает ИА «Высота 102». По сравнению с 2019 годом благосостояние обоих сенаторов-единороссов повысилось. Так, Сергей Горняков показал доход в 5,6 миллиона рублей, тогда как годом ранее он был 3,7 миллиона. Однако член Совета Федерации РФ все равно зарабатывает меньше жены, которая задекларировала за прошлый год 14,4 миллиона рублей против 8,8 миллиона в 2019 году. В собственности у Сергея Горнякова остался земельный участок и жилой дом, погрузчик и прицеп. Супруга владеет двумя обширными земельными участками и имеет доли еще в двух. В ее собственности также 4 нежилых помещения, магазин и автомобиль «Mercedes-Benz GLE 350 d».
Единоросс Николай Семисотов задекларировать чуть больше, чем годом ранее – 5,8 миллиона рублей (было 5,6 миллиона), а вот доход его супруги снизился в 10 раз – с 300 тысяч до 31 тысячи рублей в 2020 году. Сенатор от Волгоградской области остается крупным землевладельцем. В его собственности по-прежнему три земельных участка общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства, доли еще в 12-ти крупных участках для сельскохозяйственного использования. Супруга владеет долями в 9-ти участках земли сельхозназначения. Роскошных автомобилей у Николая Семисотова нет. Член Совета Федерации является собственником отечественной машиной «ВАЗ-21060» и прицепа.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Борьба с коррупцией
14.04.2021 12:43
Борьба с коррупцией 14.04.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2021 08:23
Борьба с коррупцией 14.04.2021 08:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.04.2021 09:52
Борьба с коррупцией 09.04.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.03.2021 11:28
Борьба с коррупцией 31.03.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.03.2021 11:47
Борьба с коррупцией 26.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.03.2021 16:07
Борьба с коррупцией 24.03.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.03.2021 12:15
Борьба с коррупцией 19.03.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.03.2021 12:41
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.03.2021 12:03
Борьба с коррупцией 16.03.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.03.2021 14:42
Борьба с коррупцией 15.03.2021 14:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.03.2021 16:58
Борьба с коррупцией 04.03.2021 16:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2021 17:01
Борьба с коррупцией 03.03.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2021 11:35
Борьба с коррупцией 03.03.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.02.2021 17:35
Борьба с коррупцией 24.02.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.02.2021 14:19
Борьба с коррупцией 12.02.2021 14:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
20:40
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестногоСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонтаСмотреть фотографии
17:33
Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежомСмотреть фотографии
16:29
Ответственный за бизнес волгоградских депутатов в Красноармейском районе идет под судСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде не нашли виновных в жуткой истории последнего дня жизни больного ковидом пенсионераСмотреть фотографии
16:02
Молодая волжанка с подорванным иммунитетом умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде открывается сезон российских речных круизовСмотреть фотографии
14:54
Волжский трубный завод отметил 20-летие ТМКСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области истязателю малолетнего пасынка предъявили обвинениеСмотреть фотографии
13:17
В Росии возобновились льготные автомобильные программыСмотреть фотографии
13:17
На проспекте Ленина в Волгограде впервые высадят деревья на разделительном "островке"Смотреть фотографии
12:49
Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного делаСмотреть фотографии
12:28
Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускоритсяСмотреть фотографии
12:28
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймовСмотреть фотографии
11:44
Установлены новые пострадавшие безналичного беспредела на улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области нацпроект «Демография» наплодил чиновниковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде заработали площадки для продажи саженцев: районы и адресаСмотреть фотографии
10:20
Волжанам объяснили особенности перерасчета размера платы за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
10:10
Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТПСмотреть фотографии
09:35
Жадность мамочку сгубила: в Волжском трое подельниц идут под суд за махинации с маткапиталомСмотреть фотографии
08:59
ВОЛМА организовала вакцинацию сотрудников от вируса Covid-19Смотреть фотографии
08:56
На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионерСмотреть фотографии
08:37
В администрации района Волгоградской области – новый главаСмотреть фотографии
22:03
«Страшно видеть такое»: семья из Ростовской области и житель Подмосковья погибли в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 