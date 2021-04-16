«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходы

Борьба с коррупцией 16.04.2021 22:14
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16.04.2021 22:14
Доходы за 2020 год опубликовали сенаторы от Волгоградской области Сергей Горняков и Николай Семисотов, сообщает ИА «Высота 102». По сравнению с 2019 годом благосостояние обоих сенаторов-единороссов повысилось. Так, Сергей Горняков показал доход в 5,6 миллиона рублей, тогда как годом ранее он был 3,7 миллиона. Однако член Совета Федерации РФ все равно зарабатывает меньше жены, которая задекларировала за прошлый год 14,4 миллиона рублей против 8,8 миллиона в 2019 году. В собственности у Сергея Горнякова остался земельный участок и жилой дом, погрузчик и прицеп. Супруга владеет двумя обширными земельными участками и имеет доли еще в двух. В ее собственности также 4 нежилых помещения, магазин и автомобиль «Mercedes-Benz GLE 350 d».
Единоросс Николай Семисотов задекларировать чуть больше, чем годом ранее – 5,8 миллиона рублей (было 5,6 миллиона), а вот доход его супруги снизился в 10 раз – с 300 тысяч до 31 тысячи рублей в 2020 году. Сенатор от Волгоградской области остается крупным землевладельцем. В его собственности по-прежнему три земельных участка общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства, доли еще в 12-ти крупных участках для сельскохозяйственного использования. Супруга владеет долями в 9-ти участках земли сельхозназначения. Роскошных автомобилей у Николая Семисотова нет. Член Совета Федерации является собственником отечественной машиной «ВАЗ-21060» и прицепа.
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