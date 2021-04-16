В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонта

Общество 16.04.2021 19:30
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16.04.2021 19:30
В Красноармейском районе Волгограде начинается ремонт моста через ВДСК. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, устранение дефектов будет проводиться в ночное время, в период минимальной загрузки проезжей части. Для обеспечения безопасности волгоградцев во время работы тяжелой спецтехники 17,18,19 апреля в период с 22-00 до 6-00 следующего дня на мостовом переходе через ВДСК вводится временная схема дорожного движения. С учетом ширины проезжей части службами принято решение не перекрывать для этих целей мостовой переход, а сузить проезд до двух полос. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Дефекты будут устранены в ночное время с помощью укладки асфальтобетонных карт.
В течение последних месяцев на объекте трижды проводились ремонтные работы с использованием литого асфальта. С помощью ремонта картами покрытие на путепроводе восстановят крупными участками - картами общей площадью около 1500 квадратных метров. Между тем, из-за плохого состояния покрытия на мосту постоянно возникают пробки, что вызывает возмущение у водителей.
В последний раз капитальный ремонт дорожного полотна на мостовом переходе через ВДСК проводился в 2009 году, в течение последних лет службы регулярно проводят текущие работы по устранению локальных повреждений, возникающих, как правило, в осенне-зимний период. Ситуация остается на контроле дорожных служб муниципалитета, заверили в администрации. Поскольку данный объект является основным, обеспечивающим сообщение с заканальной частью Красноармейского района, его комплексная реконструкция с введением частичных ограничений движения будет возможна после введения в эксплуатацию нового перехода через ВДСК, который строится с 2020 года в рамках создания новой объездной трассы. Новый объект сможет принять на себя значительную часть автотранспортных потоков – в первую очередь транзитных, пояснили в мэрии.
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