Общество

В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонта

Общество 16.04.2021 19:30
0
16.04.2021 19:30


В Красноармейском районе  Волгограде начинается ремонт моста через ВДСК. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, устранение дефектов будет проводиться в ночное время, в период минимальной загрузки проезжей части. Для обеспечения безопасности волгоградцев во время работы тяжелой спецтехники 17,18,19 апреля в период с 22-00 до 6-00  следующего дня на мостовом переходе через ВДСК вводится временная схема дорожного движения. С учетом  ширины проезжей части службами принято решение не перекрывать для этих целей мостовой переход, а сузить проезд до двух полос. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Дефекты будут устранены в ночное время с помощью укладки асфальтобетонных карт.
В течение последних месяцев на объекте трижды проводились ремонтные работы с использованием литого асфальта.  С помощью ремонта картами покрытие на путепроводе восстановят крупными участками - картами общей площадью около 1500 квадратных метров. Между тем, из-за плохого состояния покрытия на мосту постоянно возникают пробки, что вызывает возмущение у водителей. 
В последний раз капитальный ремонт дорожного полотна на мостовом переходе через ВДСК проводился в 2009 году, в течение последних лет службы регулярно проводят текущие работы по устранению локальных повреждений, возникающих, как правило, в осенне-зимний период. Ситуация остается на контроле дорожных служб муниципалитета, заверили в администрации. Поскольку данный объект является основным, обеспечивающим сообщение с заканальной частью Красноармейского района, его комплексная реконструкция с введением частичных ограничений движения будет возможна после введения в эксплуатацию нового перехода через ВДСК, который строится с 2020 года в рамках создания новой объездной трассы. Новый объект сможет принять на себя значительную часть автотранспортных потоков – в первую очередь транзитных, пояснили в мэрии.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
16.04.2021 21:15
Общество 16.04.2021 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 20:51
Общество 16.04.2021 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 16:07
Общество 16.04.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 16:02
Общество 16.04.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 15:05
Общество 16.04.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 13:17
Общество 16.04.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 11:28
Общество 16.04.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 10:37
Общество 16.04.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 10:20
Общество 16.04.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.04.2021 08:59
Общество 16.04.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.04.2021 08:37
Общество 16.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 21:05
Общество 15.04.2021 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 17:49
Общество 15.04.2021 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.04.2021 16:22
Общество 15.04.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.04.2021 15:33
Общество 15.04.2021 15:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
20:40
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестногоСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонтаСмотреть фотографии
17:33
Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежомСмотреть фотографии
16:29
Ответственный за бизнес волгоградских депутатов в Красноармейском районе идет под судСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде не нашли виновных в жуткой истории последнего дня жизни больного ковидом пенсионераСмотреть фотографии
16:02
Молодая волжанка с подорванным иммунитетом умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде открывается сезон российских речных круизовСмотреть фотографии
14:54
Волжский трубный завод отметил 20-летие ТМКСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области истязателю малолетнего пасынка предъявили обвинениеСмотреть фотографии
13:17
В Росии возобновились льготные автомобильные программыСмотреть фотографии
13:17
На проспекте Ленина в Волгограде впервые высадят деревья на разделительном "островке"Смотреть фотографии
12:49
Волгоградского генерала Музраева заставили быстрее читать материалы уголовного делаСмотреть фотографии
12:28
Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускоритсяСмотреть фотографии
12:28
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймовСмотреть фотографии
11:44
Установлены новые пострадавшие безналичного беспредела на улицах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области нацпроект «Демография» наплодил чиновниковСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде заработали площадки для продажи саженцев: районы и адресаСмотреть фотографии
10:20
Волжанам объяснили особенности перерасчета размера платы за отопление и горячую водуСмотреть фотографии
10:10
Водителя-лихача судят в Волгоградской области за смерть девушки в ДТПСмотреть фотографии
09:35
Жадность мамочку сгубила: в Волжском трое подельниц идут под суд за махинации с маткапиталомСмотреть фотографии
08:59
ВОЛМА организовала вакцинацию сотрудников от вируса Covid-19Смотреть фотографии
08:56
На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионерСмотреть фотографии
08:37
В администрации района Волгоградской области – новый главаСмотреть фотографии
22:03
«Страшно видеть такое»: семья из Ростовской области и житель Подмосковья погибли в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 