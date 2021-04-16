Экономика

Андрей Карасев, банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии, а переход в Digital ускорится

Экономика 16.04.2021 12:28 Новости компаний
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16.04.2021 12:28 Новости компаний


Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике. Многие компании переориентировали свои бизнес-процессы на цифровые технологии, ввели на постоянной основе «удаленный» формат работы и сфокусировались на онлайн-сервисах и автоматизации, а ряд отраслей даже в условиях пандемии стали показали активный рост. Об этом в ходе дискуссии «Технологическое преодоление вызовов и барьеров в условиях мирового экономического шока» на Красноярском экономическом форуме – 2021 рассказал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
По словам Андрея Карасева, российские компании и государственный сектор смогли оперативно и эффективно перейти на удаленную работу весной 2020 года. В результате после ослабления локдауна многие руководители компаний приняли решение о сохранении части сотрудников на «удаленке» вне зависимости от пандемии. В частности, в банке «Открытие» было принято решение о внедрении технологии гибких рабочих мест и удаленной работе на постоянной основе. Подобные решения позволяют существенно экономить на текущих расходах, аренде и содержании помещений.
Директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» отметил, что благодаря локдауну стандартом стало использование для онлайн- совещаний таких интернет платформ как Zoom, Cisco meetings, Google meet , которые заменили необходимость личных очных встреч с клиентами, коллегами, руководством и позволили значительно повысить эффективность использования рабочего времени участников. При этом показатели и стоимость компаний-провайдеров данных услуг выросли в десятки раз.
«Помимо работы корпоративных сервисов отлично показали себя во время пандемии государственные электронные площадки – сервисы Госуслуги, Mos.ru, технологии контроля за траффиком, распознавание лиц, управление пассажирскими потоками – это примеры эффективной работы нашего государства, которые могут и должны использоваться в будущем», - отметил Андрей Карасев.
Эксперт ожидает, что по мере прохождения пандемии COVID-19 переход компаний и клиентов-физических лиц в Digital-каналы ускорится, а бизнес-процессы компаний и нормативная база организации труда претерпят серьезные изменения. «Лидерами и основными локомотивами изменений в корпоративном секторе во время и после пандемии станут электронная коммерция, предприятия розничной торговли, логистические компании, IT-сектор и медицина. Телекомы и ИТ компании, производители компьютеров, софта, инфраструктуры и информационной безопасности взрывообразно наращивают объемы бизнеса, а медицина наконец перешла в онлайн. Эти сферы и отрасли в будущем имеют большой потенциал стать лидерами изменений», - отметил Андрей Карасев.


 

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