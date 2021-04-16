Волжанам объяснили особенности перерасчета размера платы за отопление и горячую воду





Вопросы о перерасчете размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячей воде смогли задать журналисты СМИ на состоявшейся накануне в ООО «Волжские тепловые сети» пресс-конференции.

Этот вопрос, судя по звонкам в редакции, очень волнует волжан. На конференции было отмечено, что вопросами расчетов и начислений занимается ООО «Расчетный центр Волжский» (ООО «РЦВ»), а вопросами качества предоставляемых услуг – ООО «Волжские тепловые сети»(ООО «ВТС»).

Специалисты ООО «ВТС» - начальник отдела сбыта Ольга Щеглова и и.о. начальника службы тепловой энергии Улиза Орлова, а также и.о. начальника ООО «РЦВ» Жанна Алятина очень подробно ответили на все вопросы. Самые важные ИА «Высота 102» публикует в своем материале.

Как проводится оплата услуги по отоплению в г.Волжский?

В Волжском оплата за отопление осуществляется равномерно в течение календарного года. Таким образом, начисления производятся равными долями в течение всех 12 месяцев года:

- в многоквартирных домах (МКД), где установлены приборы учета - по среднемесячному объему потребления тепловой энергии за предыдущий год.

-в МКД, где отсутствует техническая возможности установки приборов учета - по утвержденным нормативам.

Зачем в таком случае общедомовой прибор учета?

Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» предписывает обязательную установку ОДПУ в многоквартирных домах. Исключение допускается только для ветхих, аварийных и подлежащих сносу домов, а также объектов, на которых установка счетчика технически невозможна из-за несоответствия параметров инженерной сети условиям монтажа устройства.

ОДПУ сам по себе ничего не экономит. Это прибор учета, дающий более точные данные для определения итоговой суммы оплаты за отопление, нежели нормативы.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354), при наличии общедомового (коллективного) прибора учёта в многоквартирном доме один раз в год осуществляется корректировка размера платы за отопление. Это разница фактического и начисленного потребления. Поэтому один раз в год выставляется платежный документ с корректировкой собственникам (нанимателям) жилых и нежилых помещений.

Что еще может послужить поводом для перерасчета?

Если в течение года произошла смена поставщика коммунальной услуги, то корректировка платы будет производиться каждым из них в соответствии с объёмами поставленной тепловой энергии. Кроме того, основанием для перерасчета может стать предоставление некачественного ресурса.

Согласно правилам и нормам предоставления коммунальных услуг, они должны предоставляться потребителям в необходимых объемах и надлежащего качества за ту или иную коммунальную услугу. Если не выполняются нормативные значения, плата подлежит уменьшению. Надо знать:

А) По отоплению температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C). При этом допустимое снижение нормативной температуры в дневное время не допускается, в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 3 °C.

В) По горячей воде температура в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Всегда ли потребитель оказывается должен ресурсоснабжающей компании?

Результат проведенной корректировки платы за отопление может привести как к плюсовой, так и к минусовой разнице объемов коммунальных ресурсов, т.е. к увеличению платы за коммунальную услугу либо к её уменьшению. Это зависит от фактического потребления тепловой энергии, учтенного ОДПУ, и суммой, предъявленной к оплате в прошедшем году. Причинами «положительной корректировки» явились:

1. Увеличение продолжительности отопительного сезона 2019/2020 г. В этот период он длился 198 дней (с 15.10.2019 по 30.04.2020), в предыдущем году – 173 дня (c 24.10.2018 по 15.04.2019).

2. Среднесуточная температура воздуха в отопительный период: зима 2019-2020 годов была в среднем на 5 градусов холоднее.

Платит ли потребитель за аварии?

Потребитель оплачивает исключительно только то количество ресурсов, которое было поставлено в многоквартирный дом. Для этого и установлены общедомовые приборы учета. Все потери в результате аварии, повреждения изоляции и по другим причинам – это убытки ресурсоснабжающей компании. Так, в связи с январской аварией на теплосетях в феврале 2021 года 209 многоквартирных домов восьми микрорайонов получили перерасчет – жителям было возвращено более 355 тысяч рублей.

Почему была выставлена корректировка по услуге за горячее водоснабжение?

В связи с пандемией Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6 апреля 2020 года и до 1 января 2021 года действовала отсрочка по поверке индивидуальных приборов учета ( мораторий). С 1 января 2021 года оплата за ресурсы начисляется по правилам предоставления коммунальных услуг. То есть, если срок поверки счетчика истек в период действия моратория, то в январе-марте начисления будут идти по среднемесячному потреблению, а с апреля - по нормативу с повышающим коэффициентом.

В связи с отсутствием нормативных актов по вопросу начисления услуги ГВС при выходе из моратория в январе 2021 года начисление платы по ГВС определялось, исходя из установленных нормативов потребления услуги, с учетом повышающего коэффициента. В феврале 2021 года были получены разъяснения о порядке начисления ГВС и на основании этих разъяснений в феврале и марте 2021 года произведен перерасчет: жителям вернули более 6 млн рублей.

Что произойдет, если обнаружено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, находящегося у потребителя, вызвавшее искажение показаний прибора?

В этой ситуации показания прибора не используются для расчета платы за КУ. При этом исполнитель коммунальных услуг осуществляет перерасчет размера платы за КУ не более, чем за три месяца, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета и до даты устранения такого вмешательства. Данный перерасчет производится исходя из объема, рассчитанного исходя из норматива потребления КУ с применением повышающего коэффициента 10 (п. 81(11) Правил).

Как происходят начисления, если потребитель, проживающий в жилом помещении, которое не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и где отсутствует техническая возможность установки ИПУ, временно отлучается на срок более пяти полных календарных дней подряд?

При временном, более пяти полных календарных дней подряд отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета при отсутствии технической возможности его установки, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю коммунальную услугу.

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном порядке либо в случае неисправности индивидуального прибора учета в жилом помещении, перерасчет не производится.

Конференция прошла в день отключения тепла в Волжском, однако часть социальных учреждений города продолжат отапливаться, в чем смогли убедиться журналисты, посетив современный центр мониторинга ООО «ВТС», работающий в круглосуточном режиме.

ООО «Волжские тепловые сети» также сообщили, что 21 апреля 2021 года будут проводиться работы по опрессовке сетей теплоснабжения. В связи с чем при проведении подготовительных мероприятий будет отключение горячей воды с 12-00 20 апреля до 17:00 22 апреля 2021 г. Все работы будут проводиться согласно графику, в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2021-2022гг.

Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания испытаний, устранения выявленных повреждений, произведения всех необходимых работ со стороны управляющих компаний. Если в доме возникнут вопросы по ГВС, необходимо звонить в управляющую компанию. Опыт показывает, что проведение опрессовки системы отопления позволяет выявить все скрытые при монтаже дефекты, а ее успешное проведение является лучшей гарантией безаварийной работы оборудования в предстоящем отопительном сезоне.

Учитывая, что во время опрессовки в системах отопления создают избыточное давление, максимально приближенное к значению предельного давления, определенного расчетным путем, во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход горячей воды на поверхность.

Администрация ООО «Волжские тепловые сети» убедительно просит волжан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к нему, быть осторожными и внимательными. При первой же возможности сообщить в диспетчерскую службу по телефону в Волжском: 55-05-41.



