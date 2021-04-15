Под Волгоградом подростки-лихачи попали в ДТП на мотоцикле

Происшествия 15.04.2021 10:49
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15.04.2021 10:49
14-летнний мотоциклист и его 16-летний пассажир пострадали в ДТП в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, происшествие случилось накануне около двух часов дня. Подростки двигались на мотоцикле «Стелс 200» на 3-м километре автодороги «Лог-Новогригорьевская», когда двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115» из-за не справившегося с управлением водителя. В результате аварии двое несовершеннолетних доставлены в больницу.
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