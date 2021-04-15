



Палласовский районный суд Волгоградкой области оштрафовал мужчину, который не сдал ПЦР-тест после возвращения из-за границы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, житель района 15 декабря прошлого года прибыл в регион на самолете из-за рубежа. Мужчина после возвращения должен был пройти исследование на ковид методом ПЦР и разместить результаты теста на портале госуслуг. До получения результатов исследования житель района должен был соблюдать режим самоизоляции. Однако выяснилось, что мужчина, вернувшись домой, сдал только экспресс-тест в лаборатории районной больницы. На суде он заявил, что не знал о том, что ему надо было пройти другое исследование.

Тем не менее районный суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Между тем, накануне российские власти заявили о том, что с сегодняшнего дня все прибывающие из-за рубежа граждане, независимо от вида транспорта, которым они воспользовались при пересечении границы, должны в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты и отчитываться об их результатах на сайте госуслуг. Ранее такое требование касалось только пассажиров самолетов.



