Экономика

Татьяна Гомзякова, банк «Открытие»: цифровые навыки, скорость и непрерывное обучение – новая норма для рынка труда

Экономика 15.04.2021 10:12
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15.04.2021 10:12


Трансформация внутренних процессов и бизнеса организаций в пандемию, ориентация на Digital-каналы работы с клиентами изменили требования работодателей к подбору персонала. Об этом на дискуссии «Подготовка кадров для экономики будущего» Красноярского экономического форума – 2021 рассказала Татьяна Гомзякова, вице-президент, директор департамента подбора и развития персонала банка «Открытие».
Сотрудники и руководители начинают больше учиться, а на первый план в списке востребованных компетенций вышли цифровые навыки и гибкие методики управления. «По сравнению с началом 2020 года сотрудники банка стали учиться в 5 раз больше. В 3 раза увеличилось число запросов на обучение от руководителей», – сообщила Татьяна Гомзякова.
«Кроме стандартных требований к качеству банковских продуктов и процессов высокую роль сейчас играет скорость адаптации к рыночным изменениям, то есть скорость создания продуктов и скорость внедрения технологий. В нашем банке мы решаем это за счет ИТ-трансформации и перехода на динамическую модель управления. Ориентация на скорость в любых изменениях и портрете компетенций стала «новой нормальностью» для рынка труда и организаций будущего», – сообщила Татьяна Гомзякова.
По словам Татьяны Гомзяковой, наиболее востребованными компетенциями руководителей в 2021 году стали способность быстро принимать решения, применять гибкие методики управления, осуществлять кросс-функциональное взаимодействие. Руководители должны быть готовы управлять сотрудниками в удаленном формате и не забыть об операционной эффективности. От сотрудников в новом постпандемическом мире требуются цифровые навыки, толерантность к Digital среде, способность к эффективным онлайн-коммуникациям. 
Одним из факторов повышения эффективности становится роботизация организаций. «Роботизация доступна не только для IT-талантов, но и для любого специалиста за счет активного использования low-code и zero-code решений», – отмечает Татьяна Гомзякова.
В 2020 году банк «Открытие» реализовал проект по роботизации. Сотрудники банка запустили более 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы. Пройти обучение, придумать и запустить своего робота может сотрудник без специализированного технического образования. «Ключевой навык будущего – это постоянно учиться новому и не бояться перемен», – считает Татьяна Гомзякова.
 

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