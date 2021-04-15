Открытие Private Banking поддержал благотворительный аукцион фонда Cosmoscow





В московском Мультимедиа Арт Музее 8-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow состоялся 12 апреля. Аукционистом выступил актер, телеведущий и музыкант Иван Ургант. Вечер прошел при партнерстве Открытие Private Banking, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

В этом году Всероссийский День космонавтики стал особенным. 12 апреля исполнилось 60 лет с момента первого пилотируемого полета в космос Юрия Гагарина. Куратором аукциона и предаукционной выставки выступил арт-директор Cosmoscow Саймон Рис, объявивший тему «PHANTASMA». Отобранные лоты были посвящены астрологии и космологии, новым мирам и юбилею первого полета человека в космос. Работы для аукциона предоставили российские и зарубежные художники.

Самым дорогим лотом аукциона стал «Российский космос» Ростислава Лебедева, проданный за 25 000 €. Работа Ирины Кориной – «Художника года» Cosmoscow 2021 – ушла с торгов за 20 000 €. Другими фаворитами благотворительного аукциона стали работы Айдан Салаховой, Георгия Острецова, Алексея Азарова, Алексея Боголепова и Анны Андржиевской.

По результатам аукциона были проданы все 22 лота на сумму 201 500 €. Вырученные средства будут традиционно направлены на реализацию программ Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow – создание проектов в сфере культуры и образовательных программ, а также пополнение музейных коллекций.

Почетными гостями гала-ужина стали: Ольга Свиблова, Валерия и Александр Роднянские, Ольга Карпуть, Антон и Виктория Борисевич, Ариан Романовский, Сергей и Елена Лесс, Анна Андронова, Игорь Гаранин, Дарья и Стас Лисиченко, Евгений Заболотный, Юлия Акимова, Илья и Валентина Давыдик, Александр и Евгения Поповы, Денис Китаев и многие другие. Их приветствовала хозяйка вечера – Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow.

Открывая благотворительный вечер, Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking, отметила, что партнерство банка с Cosmoscow неслучайно: «Нашу команду и клиентов объединяет любовь к современному искусству, а в офисах Открытие Private Banking постоянно проходят выставки интересных и значимых художников. Работая с классическими инвестиционными продуктами, мы тем не менее знаем, что объекты искусства могут не только приносить эстетическое удовольствие, но и стать выгодным вложением средств. Мы рады быть причастны к этому замечательному вечеру и разделяем дух меценатства Cosmoscow», – заключила она.



