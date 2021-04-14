Экономика

Банк «Открытие» предоставил АО АККУЮ НУКЛЕАР «устойчивый» кредит на сумму до 500 млн долларов США

Экономика 14.04.2021 20:27 Новости компаний
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14.04.2021 20:27 Новости компаний


АО «АККУЮ НУКЛЕАР», дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», и банк «Открытие» заключили соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии сроком на 7 лет с лимитом выдачи $500 млн. Соглашение подписано между АО АККУЮ НУКЛЕАР и Банком «Открытие».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, средства привлекаются для финансирования проекта по сооружению АЭС «Аккую» (Турция) на специальных условиях, предусматривающих выполнение проектной компанией обязательств (ковенантов) в области устойчивого развития.
В частности, АО «АККУЮ НУКЛЕАР» приняло на себя обязательства по выполнению мониторинга окружающей среды и экологического мониторинга с представлением соответствующего ежегодного отчёта в соответствии с законодательством Турецкой Республики. Соблюдение ковенантов подразумевает установление для заёмщика пониженной ставки по кредиту.
Первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров отметил: «Привлечение кредитования на специальных условиях позволяет не только рассчитывать на льготную процентную ставку, но и в очередной раз подтвердить общее стремление как нашего флагманского проекта «Аккую», так и Госкорпорации «Росатом» выбирать «устойчивые» решения и пути для реализации наших задач. Каждый «устойчивый» кредит – это свидетельство доверия финансового рынка к атомной энергетике не только как к надежному заемщику, но как к отрасли, создающей условия для роста экономики по устойчивому, низкоуглеродному сценарию».
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров прокомментировал: «Соглашение о предоставлении финансирования для проекта АЭС «Аккую» – важная веха в сотрудничестве Госкорпорации «Росатом» и банка «Открытие», начало которому было положено летом 2019 года. Мы приветствуем решение банка поддержать наш проект по развитию низкоуглеродной энергетики в Турции, являющийся крупнейшей на сегодня атомной стройкой в мире – причем сделать это на условиях, отражающих наше стремление содействовать достижению Целей устойчивого развития ООН, равно как и климатических целей Парижского соглашения. Мы верим, что наше стратегическое партнёрство с банком «Открытие» в дальнейшем распространится и на другие проекты Госкорпорации «Росатом», что будет способствовать их своевременной реализации». 
Екатерина Чиркова, старший вице-президент банка «Открытие», директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока: «Банк «Открытие» направленно держит курс на реализацию сотрудничества с компаниями-лидерами, которые меняют мир вокруг себя, ведут за собой, всегда делают нечто большее, чем просто бизнес. Такой компанией, безусловно, является наш стратегический партнер – Госкорпорация «Росатом». Мы рады выступить одним из основных финансирующих банков в ее крупнейшем проекте за пределами Российской Федерации. Сделка с АО «АККУЮ НУКЛЕАР» особенно важна для банка, поскольку в ней применен механизм, поощряющий стремление клиента в полном объеме выполнять взятые на себя экологические обязательства, что соответствует актуальным мировым практикам».
 

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