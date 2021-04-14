Тушить не успевают: ландшафтные пожары «душат» Волгоград (ВИДЕО)





Сразу несколько ландшафтных пожаров полыхают сегодня в разных районах Волгограда. Как сообщают ИА "Высота 102" очевидцы, сухая растительность горит второй день вблизи гаражных кооперативов в Дзержинском районе и на территории Зеленой балки. В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в настоящее время пожарные расчеты тушат возгорание в ГСК «Автотурист-2» на улице Генерала Гурова в Дзержинском районе.





Информация о природном пожаре поступила на пульт дежурного диспетчера в 12:43. Горение происходит отдельными очагами на площади 300 квадратных метров. Угрозы для людей нет. Отметим, что очевидцы сообщают о возгорании вблизи гаражного кооператива "Союз" на улице им. полковника Батюка. На видео, которое прислали в редакцию информагентства, видно, как огонь подбирается к строениям. "Опасная ситуация, а здесь нет ни одной пожарки в кооперативе", - комментирует голос за кадром. Однако в региональном МЧС сообщили, что данных об этом пожаре в оперативные службы пока не поступало.









Горит сегодня и на территории Зеленой балки, которая прилегает к пересечению проезда Дорожников с улицей Краснополянской. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по сухой траве и камышу, которые моментально выгорают. Информация об этом пожаре уточняется в региональном МЧС.











Сотрудники МЧС предупреждают граждан об угрозе возникновения подобных пожаров из-за установившейся в регионе ветреной и сухой погоды. Жителей региона просят соблюдать противопожарные требования: не бросать окурки в траву, не жечь костры.







