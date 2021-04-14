Банк «Открытие» запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды





С новым ипотечным продуктом «Рефинансирование Плюс» клиенты смогут не только рефинансировать ипотеку по лучшим условиям, но и получить дополнительные денежные средства под ипотечную ставку.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Базовая ставка по новому продукту – 8,3% годовых. До 7,8% годовых ставка может быть снижена для заявок, оформленных на сайте или у партнёров банка, а также для корпоративных и зарплатных клиентов.

Сумма ипотечного кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Размер дополнительной суммы составляет от 200 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от размера ипотечного кредита и стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет.

«Рефинансирование ранее оформленной ипотеки продолжает пользоваться повышенным спросом. При этом клиентам зачастую требуются дополнительные кредитные средства на ремонт, покупку мебели, иные нужды, - говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие». – Мы рады предложить своим клиентам ипотечный продукт с широкими возможностями, который позволит им не только улучшить условия по действующему ипотечному кредиту, но и получить дополнительные средства по хорошей ипотечной ставке и реализовать свои давние мечты».

Полный список всех преимуществ и условий по продукту доступен на сайте банка

Банк «Открытие» входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.



