Отопительный сезон в Волгограде закончится 16 апреля

Общество 14.04.2021 13:52
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14.04.2021 13:52
Подписано распоряжение главы Волгограда об окончании отопительного сезона в городе-герое. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 16 апреля будет прекращена подача тепла в жилые и другие объекты. Решение о прекращении теплоснабжения принято на основании данных Волгоградского ЦГМС – действующее законодательство предписывает завершение отопительного сезона после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше восьми градусов тепла. Между тем, по информации регионального комитета ЖКХ, распоряжения о прекращении отопительного периода приняты уже в шести городских округах – в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово и в 32 муниципальных районах Волгоградской области. Фактически отопительный сезон завершен в городе Камышине, Камышинском и Ольховском районах. В остальных плановые сроки определены с 15 по 19 апреля.
Распоряжениями о завершении отопительного периода теплоснабжающим организациям рекомендовано производить подтопку в ночное время социально-значимых объектов — детских садов, школ, больниц — по согласованию с руководителями учреждений. Затем коммунальщики и ресурсники приступят к работе по подготовке к новому сезону.
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