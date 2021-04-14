Отопительный сезон в Волгограде закончится 16 апреля





Подписано распоряжение главы Волгограда об окончании отопительного сезона в городе-герое. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 16 апреля будет прекращена подача тепла в жилые и другие объекты. Решение о прекращении теплоснабжения принято на основании данных Волгоградского ЦГМС – действующее законодательство предписывает завершение отопительного сезона после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше восьми градусов тепла. Между тем, по информации регионального комитета ЖКХ, распоряжения о прекращении отопительного периода приняты уже в шести городских округах – в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово и в 32 муниципальных районах Волгоградской области. Фактически отопительный сезон завершен в городе Камышине, Камышинском и Ольховском районах. В остальных плановые сроки определены с 15 по 19 апреля.

Распоряжениями о завершении отопительного периода теплоснабжающим организациям рекомендовано производить подтопку в ночное время социально-значимых объектов — детских садов, школ, больниц — по согласованию с руководителями учреждений. Затем коммунальщики и ресурсники приступят к работе по подготовке к новому сезону.



