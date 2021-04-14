Волгоградцы высадили молодые ели в центре города в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградстата. Новые деревца появились на улице Володарского в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-ой годовщине начала войны. Всего в российских городах и поселках планируют высадить 27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших.

«Мы все обязаны жизнью людям, которые не жалея себя, защищали страну. И сегодня, вспоминая погибших в той страшной войне, сотрудники службы государственной статистики присоединяются к акции, которая объединяет разные регионы. Каждое посаженное дерево – это символ памяти, благодарность за великий подвиг», - прокомментировал руководитель Волгоградстата Александр Чунаков.