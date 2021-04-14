Общество 14.04.2021 13:44
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14.04.2021 13:44
Волгоградцы высадили молодые ели в центре города в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградстата. Новые деревца появились на улице Володарского в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-ой годовщине начала войны. Всего в российских городах и поселках планируют высадить 27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших.
«Мы все обязаны жизнью людям, которые не жалея себя, защищали страну. И сегодня, вспоминая погибших в той страшной войне, сотрудники службы государственной статистики присоединяются к акции, которая объединяет разные регионы. Каждое посаженное дерево – это символ памяти, благодарность за великий подвиг», - прокомментировал руководитель Волгоградстата Александр Чунаков.
Также в Волгоградстате рассказали о сотрудниках статистических органов Сталинградский области, которые уходили на фронт и бились за свою Родину. Например, Николай Чеботарев, который до войны работал участковым инспектором нархозучета в Николаевском районе. С приходом войны командовал пулеметным взводом 446-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии. Погиб 17 апреля 1945 года, немного не дотянув до окончания войны. Или сотрудник органов статистики Феодосий Мальцев, проработавший директором планово-экономического техникума, в Сталинградском областном управлении народно-хозяйственного учета ЦУНХУ Госплана СССР. На фронте был капитаном 271-й стрелковой дивизии, в ноябре 1941 года без вести пропал.
Напомним, первая международная акция «Сад памяти» проходила в прошлом году в рамках национального проекта «Экология», в которой приняли участие 300 тысяч человек из всех регионов России и более 50 стран. Организаторами выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.
Фото: пресс-служба Волгоградстат
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