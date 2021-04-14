



Берегоукрепление от улицы Циолковского в сторону Советского и Кировского районов Волгограда составит порядка 5 километров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, берегоукрепление этого участка разбито на пять этапов. Общая стоимость работ оценивается в 7 миллиардов рублей. Сразу же после выбора подрядчика первым начнут возводить отрезок длиной 280 метров в районе улиц Иркутская – Одесская. Реализация этой очереди позволит продлить набережную Ворошиловского района и сделать выход рокадной дороги на улицу Таджикскую с переходом на Рабоче-Крестьянскую. Отметим, что эта дорога приблизится к участку строительства нового здания арбитражного суда на улице им. Степана Разина вблизи территории бывшего грузового порта в Волгограде.

Работы по берегоукреплению 280-метрового участка начнутся уже в этом году, сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания в Центральном районе Волгограда. Оно прошло на берегу Волги в районе улицы Химическая, где недавно введено в эксплуатацию 570-метровое защитное инженерное сооружение.









Губернатор на совещании поставил задачу главе города, профильным структурам областной администрации приступить к разработке проекта дальнейшего продолжения рокадной дороги до улицы Автомобилистов, расположенной в Советском районе Волгограда. Строительство потребует решения комплекса вопросов, в том числе земельных.

Кроме того, рассмотрены варианты строительства Нулевой дороги в северной части Волгограда с учетом существующих берегоукрепительных сооружений в районе заводов "Красный Октябрь" и "Баррикады", строительства новых участков и реконструкции улицы Тракторостроителей. Общая протяженность трех очередей может составить порядка 10 километров.

Фото с сайта администрации Волгоградской области