На улицах Волгограда приступили к СПА-процедурам

Общество 14.04.2021 11:08
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14.04.2021 11:08
На уборку волгоградских улиц вышли поливомоечные машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, с помощью техники проводится влажная обработка проезжей части и пешеходных зон.
Все мероприятия проводятся в комплексе: сначала проезжую часть и тротуары очищают от песка и грунта, затем вдоль обочин проезжают тракторы-щетки и вакуумные уборочные машины, которые собирают дорожную пыль. Потом начинается влажная обработка полотна, которая позволяет вымыть остатки грунта и пыль. В среднем в областном центре за смену при помощи поливомоечных машин обрабатывается порядка 520 тысяч квадратных метров полотна и прилегающих территорий.
Помимо влажной уборки на городских улицах продолжается вывоз песчано-грунтовых наносов, скопившихся в прилотковой части дорог и на разделительных полосах в зимний период. На территории города работают подметально-уборочные машины «Магистраль», КДМ и самосвалы для вывоза грунтовых наносов. Бригады поэтапно перемещаются с магистралей и главных улиц, где проходит наибольший поток транспорта, на второстепенные и соединительные проезды. В ночную смену звенья спецтехники работали на ул. Таращанцев, Зеленодольской, Хорошева, Козловской, Джабаева, Сухова, Новосибирской, Василевского, Саши Филиппова, 64 Армии, пр. Столетова, Морфлотской, Фадеева и др. За минувшие сутки силами муниципальных предприятий собрано и вывезено более 600 тонн песка и грунта.
Также предприятия активно ведут очистку дорожной инфраструктуры. Проводится мойка остановочных павильонов, ограждений и турникетов, знаков и информационных табличек. Днем на пешеходных территориях также трудятся вакуумные машины – «пылесосы» сначала убирают пыль, а затем моют прибордюрную часть дороги.
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