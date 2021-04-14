Роман Саблин рассказал об идеальном мире в подкасте Сбербанка «МИФ и логика»





На платформе СберЗвук вышел новый подкаст Поволжского банка Сбербанка «МИФ и логика». Новым героем стал Роман Саблин, блогер, экотренер и экологист. Он поделился своим опытом по раздельному сбору отходов, рассказал о сервисах, которые помогают это делать и о принципе zerowaste в российских городах.

Напомним, подскаст «МИФ и логика» был запущен Поволжским банком Сбербанка в марте 2021 года. Он посвящен экологии, осознанному потреблению и ответственному отношению каждого человека к природе и себе. Ведущим подкаста стал эколог и автор канала «Экологика» Георгий Каваносян. Уже вышло 4 выпуска на платформе СберЗвук.

В новом выпуске Роман Саблин рассказал о важности раздельного сбора отходов и его переработке. По его мнению, не обязательно начинать с деления отходов сразу на большое количество фракций. Для начала достаточно будет выделять наиболее опасные фракции: батарейки и ртутные лампочки, а также пластиковые бутылки. Но лучшим средством улучшить состояние окружающей среды, по его мнению, является принцип zerowaste – «0 отходов – 0 потерь», когда появление одноразовой продукции в жизни человека сведено к минимуму. В России все чаще жители начинают пользоваться многоразовыми предметами, такими как шоперы, вместо пластиковых пакетов.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Мы все живем в одном мире, все потребляем и производим, и абсолютно каждый из нас несет ответственность перед будущим новых поколений, перед планетой. Сбербанк одним из своих приоритетных направлений ставит именно экологию и экопросвещение. В подкасте «МИФ и логика» поднимаются действительно актуальные проблемы, но, что самое важное, на них даются конкретные решения. Если каждый из нас будет применять их в жизни, экологическая обстановка будет меняться в лучшую сторону».