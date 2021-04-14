Подведены итоги первых 20 добрых дел «ЕвроХима»

Общество 14.04.2021 09:57 Новости компаний
0
14.04.2021 09:57 Новости компаний
Программа «20 добрых дел «ЕвроХима», приуроченная к 20-летию компании Андрея Мельниченко, набирает обороты.
Напомним, официально проект стартовал в январе 2021 года. Но добрые дела для «ЕвроХим-ВолгаКалия» в приоритете были всегда. Поэтому молодые специалисты и другие сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината с началом программы еще более активировали добровольческую деятельность, направленную на помощь нуждающимся и повышение уровня жизни котельниковцев.
За три месяца волонтерской работы удалось сделать немало добрых дел. Так, в преддверии 78-летия Победы в Сталинградской битве активисты ГОКа посетили ветеранов Котельниковского района и вручили им подарки. Добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» не забывают и о Доме престарелых в хуторе Выпасной. На этот раз волонтеры привезли угощения и долгожданные нарды, о которых пожилые люди скромно попросили во время прошлой встречи.
Благодаря инициативной группе ГОКа юные боксеры города Котельниково, получили новую форму, боксерские мешки, шлемы, перчатки, а самое главное – боксерский ринг, и теперь у них есть возможность заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях и со всем необходимым инвентарем.
Волонтеры продолжают поддерживать подшефный детский сад «Сказка», в котором в начале старта «20 добрых дел «ЕвроХима» появились шесть новых красивых трёхъярусных кроваток.
В период пандемии Гремячинский ГОК оказал большую безвозмездную поддержку для Котельниковской ЦРБ: было вручено несколько партий необходимых средств защиты и термоконтейнеры, за что исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров был удостоен благодарственного письма от главного врача районной больницы.
Напомним, что ранее, Общественное движение «Народный фронт» и депутаты областной думы не раз выделяли заслуги волонтёров города Котельниково. Руководитель Гремячинского горно-обогатительного комбината также был награжден благодарственными письмами за добрые волонтерские дела.
«На сегодняшний день, с начала года, уже сделано более 15 добрых дел и впереди у нас еще много мероприятий и инициатив, которые мы планируем реализовать в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима». Одно из ближайших – содействие в реконструкции забора и наведение порядка на приусадебном участке ветерана Великой Отечественной войны Василия Петровича Ламского», - поделился волонтер Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Напомним, что по итогам программы в конце года авторы лучших проектов будут удостоены награды компании «ЕвроХим» - «Хрустальная гранула». Торжественная церемония состоится в Москве.
Реклама
В половине районов Волгоградской области не выявили новые случаи коронавируса14.04.2021 14:15
Общество 14.04.2021 14:15
Отопительный сезон в Волгограде закончится 16 апреля14.04.2021 13:52
Общество 14.04.2021 13:52
Волгоградцы высадили молодые ели в память о погибших в Великой Отечественной войне14.04.2021 13:44
Общество 14.04.2021 13:44
Крупный заказ на разметку дорог в Волгограде получила фирма родственницы экс-депутата14.04.2021 12:50
Общество 14.04.2021 12:50
Пошли на юг: берегоукрепление 5-километрового участка набережной проведут в Волгограде14.04.2021 12:07
Общество 14.04.2021 12:07
На улицах Волгограда приступили к СПА-процедурам14.04.2021 11:08
Общество 14.04.2021 11:08
Апарт-отель «Каланча»: жилье нового формата в самом сердце Волгограда13.04.2021 18:22
Общество 13.04.2021 18:22
Жители улицы на юге Волгограда боятся провалиться сквозь землю13.04.2021 17:06
Общество 13.04.2021 17:06
Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области13.04.2021 15:51
Общество 13.04.2021 15:51
Волжские приставы незаконно лишили пенсионных накоплений тезку должника из Московской области13.04.2021 15:43
Общество 13.04.2021 15:43
«Узкое горлышко» на Третьей продольной в Волгограде ликвидируют за 1,7 млрд рублей13.04.2021 14:53
Общество 13.04.2021 14:53
Губернатор Волгоградской области вышел на связь с директором ФСБ13.04.2021 14:09
Общество 13.04.2021 14:09
В Волгограде торопятся снести последние гаражи перед президентской амнистией13.04.2021 13:00
Общество 13.04.2021 13:00
В Волжском объявили дату окончания отопительного сезона13.04.2021 12:53
Общество 13.04.2021 12:53
Чиновники в Волгоградской области «выкинули» 97-летнюю участницу войны из жилищной очереди13.04.2021 10:42
Общество 13.04.2021 10:42
Реклама