Общество

Подведены итоги первых 20 добрых дел «ЕвроХима»

Общество 14.04.2021 09:57 Новости компаний
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14.04.2021 09:57 Новости компаний


Программа «20 добрых дел «ЕвроХима», приуроченная к 20-летию компании Андрея Мельниченко, набирает обороты. 
Напомним, официально проект стартовал в январе 2021 года. Но добрые дела для «ЕвроХим-ВолгаКалия» в приоритете были всегда. Поэтому молодые специалисты и другие сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината с началом программы еще более активировали добровольческую деятельность, направленную на помощь нуждающимся и повышение уровня жизни котельниковцев.
За три месяца волонтерской работы удалось сделать немало добрых дел. Так, в преддверии 78-летия Победы в Сталинградской битве активисты ГОКа посетили ветеранов Котельниковского района и вручили им подарки. Добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» не забывают и о Доме престарелых в хуторе Выпасной. На этот раз волонтеры привезли угощения и долгожданные нарды, о которых пожилые люди скромно попросили во время прошлой встречи.
Благодаря инициативной группе ГОКа юные боксеры города Котельниково, получили новую форму, боксерские мешки, шлемы, перчатки, а самое главное – боксерский ринг, и теперь у них есть возможность заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях и со всем необходимым инвентарем.

Волонтеры продолжают поддерживать подшефный детский сад «Сказка», в котором в начале старта «20 добрых дел «ЕвроХима» появились шесть новых красивых трёхъярусных кроваток.
В период пандемии Гремячинский ГОК оказал большую безвозмездную поддержку для Котельниковской ЦРБ: было вручено несколько партий необходимых средств защиты и термоконтейнеры, за что исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров был удостоен благодарственного письма от главного врача районной больницы. 

Напомним, что ранее, Общественное движение «Народный фронт» и депутаты областной думы не раз выделяли заслуги волонтёров города Котельниково. Руководитель Гремячинского горно-обогатительного комбината также был награжден благодарственными письмами за добрые волонтерские дела.
«На сегодняшний день, с начала года, уже сделано более 15 добрых дел и впереди у нас еще много мероприятий и инициатив, которые мы планируем реализовать в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима». Одно из ближайших – содействие в реконструкции забора и наведение порядка на приусадебном участке ветерана Великой Отечественной войны Василия Петровича Ламского», - поделился волонтер Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Напомним, что по итогам программы в конце года авторы лучших проектов будут удостоены награды компании «ЕвроХим» - «Хрустальная гранула». Торжественная церемония состоится в Москве.


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