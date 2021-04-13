



Комиссия администрации Центрального района Волгограда рассмотрит на ближайшем заседании вопрос о демонтаже двух металлических гаражей, расположенных на улице Рокоссовского, 2ж. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте органа власти.

Напомним, в начале апреля президент России подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Он начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Этот закон дает право гражданам узаконить гаражи, которые сейчас сносят на основании отсутствия правоустанавливающих документов. Только в Волгограде за последние годы были демонтированы несколько сотен таких построек, которые горожанам беспрепятственно разрешали устанавливать во времена Советского Союза. Узаконить подобные строения в нынешнее время было практически невозможно. Однако уже сейчас эксперты выражают опасение, что предстоящая амнистия не решит проблему массового сноса таких сооружений. В частности, металлические гаражи, которых среди боксов для транспорта абсолютное большинство, не попадают под действие закона.



