Общество 13.04.2021 13:00
0
13.04.2021 13:00
Комиссия администрации Центрального района Волгограда рассмотрит на ближайшем заседании вопрос о демонтаже двух металлических гаражей, расположенных на улице Рокоссовского, 2ж. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте органа власти.
Напомним, в начале апреля президент России подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Он начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Этот закон дает право гражданам узаконить гаражи, которые сейчас сносят на основании отсутствия правоустанавливающих документов. Только в Волгограде за последние годы были демонтированы несколько сотен таких построек, которые горожанам беспрепятственно разрешали устанавливать во времена Советского Союза. Узаконить подобные строения в нынешнее время было практически невозможно. Однако уже сейчас эксперты выражают опасение, что предстоящая амнистия не решит проблему массового сноса таких сооружений. В частности, металлические гаражи, которых среди боксов для транспорта абсолютное большинство, не попадают под действие закона.
Реклама
С интеллектом по дороге: волгоградский чиновник предупредил об усилении контроля и слежения за транспортом13.04.2021 20:02
Общество 13.04.2021 20:02
Жители улицы на юге Волгограда бояться провалиться сквозь землю13.04.2021 17:06
Общество 13.04.2021 17:06
Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области13.04.2021 15:51
Общество 13.04.2021 15:51
Волжские приставы незаконно лишили пенсионных накоплений тезку должника из Московской области13.04.2021 15:43
Общество 13.04.2021 15:43
«Узкое горлышко» на Третьей продольной в Волгограде ликвидируют за 1,7 млрд рублей13.04.2021 14:53
Общество 13.04.2021 14:53
Губернатор Волгоградской области вышел на связь с директором ФСБ13.04.2021 14:09
Общество 13.04.2021 14:09
В Волжском объявили дату окончания отопительного сезона13.04.2021 12:53
Общество 13.04.2021 12:53
Чиновники в Волгоградской области «выкинули» 97-летнюю участницу войны из жилищной очереди13.04.2021 10:42
Общество 13.04.2021 10:42
В Волгограде перекроют тоннель для ночной уборки13.04.2021 09:55
Общество 13.04.2021 09:55
В двух городах Волгоградской области завершают отопительный сезон13.04.2021 09:43
Общество 13.04.2021 09:43
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» в Москве проиграл ЦСКА - 0:212.04.2021 21:05
Общество 12.04.2021 21:05
Один из ведущих российских предпринимателей Игорь Рыбаков ознакомился с работой комбината готового питания "Виво Маркет"12.04.2021 18:17
Общество 12.04.2021 18:17
АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской области12.04.2021 15:57
Общество 12.04.2021 15:57
Сбер выходит в открытый космос12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутацию12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
Реклама