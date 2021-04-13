В двух городах Волгоградской области завершают отопительный сезон





В Камышине Волгоградской области с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, такое решение принято в связи с установившейся стабильно теплой погодой. Кроме того, власти еще одного городского поселения - Котово - готовятся к отключению отопления с 15 апреля. Соответствующее постановление подписано в администрации.

Отопительный сезон пока продолжается в самых крупных городах региона – в Волгограде и в Волжском.



